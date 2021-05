Bourse Zurich: dans le rouge pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note négative. Le SMI a crevé le plancher des 11'100 points dans l'après-midi avant de se mettre à osciller autour de ce niveau pour terminer un peu au-dessus grâce à un petit sprint final. Les nouvelles d'entreprises et macroéconomiques sont restés denrée rare.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. Le Dow Jones avait dépassé la barre des 35'000 points pour la première fois, alors le Nasdaq était sous pression.

"Le calendrier économique est en veilleuse aujourd'hui, mais il va se remplir dans la semaine avec des données importantes sur l'inflation, un sujet qui fait l'objet d'une surveillance accrue depuis quelque temps alors que la Fed pourrait commencer à réduire son programme de rachat d'actifs", ont relevé les analystes de Charles Schwab.

L'indice des prix à la consommation (CPI) américain pour avril sera publié mercredi. En mars, l'inflation s'était établie à 0,6% en rythme mensuel et à 2,6% sur un an. Jeudi, on suivra les traditionnelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

Enfin, vendredi, on attend les ventes au détail en avril, la production industrielle en avril et le climat de confiance des consommateurs de l'Uni Michigan en mai.

Le SMI a fini en baisse de 0,45% à 11'123,67 points, avec un plus bas à 11'086,98 et un plus haut à 11'159,08 en ouverture. Le SLI a cédé 0,56% à 1804,39 points et le SPI 0,52% à 14'288,17 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont reculé, sept avancé et Swisscom et Clariant ont fini stables.

Les plus gros perdants du jour sont Logitech (-5,2%) Alcon (-3,4%) et Sonova (-2,6%).

Lonza (-2,4% ou 13,80 francs suisses) fait aussi partie des gros perdants du jour. Le titre était traité hors dividende de 3 francs suisses par action.

Dans le camp des poids lourds, Roche (-0,4%) a suivi l'indice. Nestlé et Novartis (chacun -0,1%) ont fait mieux.

Les bancaires Credit Suisse (-0,8%), UBS (-0,4%) et Julius Bär (-0,1%) ont reculé plus ou moins nettement.

Geberit (-1,5%) n'a pas profité de relèvements d'objectif de cours par Kepler Cheuvreux et Baader Helvea qui ont confirmé respectivement "hold" et "add" après la bonne surprise des chiffres au 1er trimestre et une croissance organique de 13% en monnaies locales.

Holcim (-0,7%) est désormais traité sous le symbole HOLN depuis qu'il a abandonné la partie française de son nom.

Kühne+Nagel et Swatch (chacun +0,8%) se partagent la 1ère place du podium, suivis par Adecco (+0,6%) et Swiss Life (+0,5%).

Swiss Life dévoile mardi l'évolution de ses primes au 1er trimestre. Les analystes du consensus AWP tablent sur un total de 7,91 milliards de francs suisses. Une forte croissance est attendue dans les recettes issues de commissions, moins tributaires du faible niveau des taux d'intérêt que l'assurance-vie traditionnelle.

Jefferies a relevé l'objectif de cours de Swiss Re (+0,4%) et confirmé "hold". Abstraction faite de la pandémie et des catastrophes naturelles, Swiss Re a délivré sur les trois premiers mois de l'année une performance fondamentale exceptionnelle, a relevé l'analyste. La ronde de renouvellement de printemps a en outre débouché sur une croissance de 20% du volume de primes. Le renchérissement de 4% est par contre demeuré moindre qu'escompté, nuance l'analyste.

Sur le marché élargi, Swissquote (-2,6% ou 3,60 francs suisses), Vifor Pharma (-1,9% ou 2,35 francs suisses) et Stadler Rail (-1,7% ou 78 centimes) étaient traités hors dividende de respectivement 1,50 franc et 2,00 francs suisses et 85 centimes.

Le consortium composé de Stadler Rail et de Siemens Mobility a remporté un appel d'offre pour la modernisation du métro de Lisbonne, pour un montant total de 114,5 millions d'euros (125,4 millions de francs suisses).

Sensirion (-3,2%) a conclu un accord avec la société Burnon International, qui va commercialiser en Chine les produits du fabricant de capteurs environnementaux et de flux. Ce partenariat doit permettre au groupe zurichois de renforcer son réseau de distribution.

La société de participations en difficulté chronique The Native a annoncé que la Cour d'appel de Bâle doit notifier d'ici fin juin la nullité de la menace de faillite dont elle fait l'objet. Après une suspension de cotation à la demande de la société, le titre a repris en hausse de 5,1% et a ensuite "explosé", terminant sur un gain de 45,8% dans un volume de 84'100 titres échangés.

rp/nj