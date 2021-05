Bourse Zurich: dans le rouge pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini lundi sur une note légèrement négative. Après avoir ouvert dans le rouge, le SMI est tout de même parvenu à repasser au vert en matinée, se rapprochant à une dizaine de points de son plus haut historique en séance de vendredi. Il n'a toutefois pas pu se maintenir au-dessus de la barre et est par la suite même repassé sous le niveau symbolique des 11'400 points sous lequel il a terminé.

Comme c'était jour férié aux Etats-Unis (Memorial Day) et en Grande-Bretagne (Spring Bank Holiday), on a singulièrement manqué d'impulsions.

Sur le front macroéconomique, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse progresser de 3,2% en 2021 et de 2,9% en 2022, selon les dernières prévisions émises par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'institution souligne l'amélioration des perspectives sur le marché du travail et le rebond de la consommation en territoire helvétique. L'odeur de la reprise est bien là, selon l'OCDE. L'assouplissement des mesures mises en place pour freiner la pandémie en Suisse a permis à son économie de souffler.

Le SMI a terminé en baisse de 0,55% à 11'363,45 points, son plus bas du jour, avec un plus haut à 11'433,76. Le SLI a cédé 0,42% à 1858,56 points et le SPI 0,42% à 14'668,99 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont reculé et 5 avancé.

Roche, Novartis et Holcim (tous -0,9%) se partagent la lanterne rouge, derrière Zurich, Schindler, Swiss Re et UBS (tous -0,8%).

Novartis a annoncé vendredi soir l'interruption prématurée de plusieurs études avec le médicament pour les yeux Beovu. Des taux élevés d'inflammation intraoculaire ont été constatés avec ce traitement par rapport à la thérapie de comparaison. Le géant bâlois a assuré que l'administration de son Beovu à intervalles de deux ou trois mois demeure une option efficace pour le traitement de certains patients souffrant de dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (DMLA).

Nestlé a affirmé être en train de travailler sur sa stratégie concernant ses produits alimentaires, après la publication d'un article du Financial Times rapportant que la majorité de ses produits n'obtiennent pas un score suffisant pour être jugés bons pour la santé.

Credit suisse (-0,6%) a aussi reculé, alors que Julius Bär (+0,5%) a partagé la première place du podium avec Logitech et Partners Group.

Le géant zurichois du ciment Holcim a écarté une querelle juridique avec des plaignants américains autour de l'utilisation de terrains expropriés après la révolution cubaine, selon des documents juridiques que citait dimanche la Sonntagszeitung. Selon un expert, l'accord pourrait coûter jusqu'à 160 millions de dollars à Holcim, alors sans cela, le groupe risquerait de devoir débourser au moins 270 millions de dollars.

Du côté du marché élargi, Siegfried (+1,1%), victime d'une attaque informatique peu avant Pentecôte, a indiqué en avoir largement surmonté les conséquences. Le sous-traitant argovien de l'industrie pharmaceutique a ainsi recommencé à accroître sa production, certains sites ayant pu poursuivre leur activité de manière limitée la semaine passée, d'autres l'ayant reprise.

Le laboratoire Basilea (-0,3%) a revu quelque peu à la hausse les bénéfices cliniques observés avec son anticancéreux oral expérimental derazantinib en étude de phase II "Fides-01" au terme d'une analyse plus approfondie.

Le spécialiste des matières synthétiques Gurit (-0,6%) a prolongé de cinq ans un contrat de fourniture de matériaux avec Pilatus. La commande, qui s'inscrit dans un partenariat de longue date entre le fabricant st-gallois de matériaux composites et l'avionneur nidwaldien, devrait générer des revenus nets à deux chiffres en millions de francs suisses sur la période 2021-2025.

L'exploitant de boutiques hors-taxe Dufry (-1,4%) se retrouve dans un conflit juridique avec l'exploitant espagnol d'aéroports Aena concernant les loyers de ses magasins pendant la pandémie. Alors que sa filiale argue de ses difficultés financières devant les tribunaux, le groupe coté à la Bourse suisse n'en a pas moins relevé les bonus de ses dirigeants.

