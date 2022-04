Bourse Zurich: dans le rouge vif, l'inquiétude reste vive autour de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse sombrait dans la sinistrose lundi, creusant ses pertes à l'approche de la mi-journée. Les propos du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell sur l'ampleur du relèvement des taux continue d'épouvanter les marchés. La réélection d'Emmanuel Macron à la présidence française semblait sans effet.

Une hausse de taux de 50 points de base était attendue depuis des semaines et ne constitue pas une surprise. Pourtant, la Fed a choqué les marchés en laissant entrevoir cette perspective, s'étonne Chrisian Henke, analyste chez IG. Wall Street a ainsi connu vendredi sa pire séance depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19 au printemps 2020. Les Bourses asiatiques ont également bouclé dans le rouge vif.

La réélection d'Emmanuel Macron passait quasiment inaperçue, les investisseurs tablant depuis des semaines sur une victoire du président sortant. Les marchés n'avaient presque pas montré de signe de stress durant la campagne. "D'autres interrogations ont rapidement pris le dessus, dont l'explosion des nouveaux cas de Covid-19 en Chine avec la crainte qu'un confinement sans précédent pourrait prendre place à Pékin sous peu", observe John Plassard, de Mirabaud Banque.

A 11h00, le Swiss Market Index (SMI) s'étiolait de 1,37% à environ 12'090,97 points et le Swiss Leader Index (SLI) de 1,6% à 1872,17 points. Le Swiss Performance Index (SPI) subissait un tassement de 1,28% à 15'545,88 points. Givaudan (+1,0%), Nestlé (+0,7%), Holcim (+,03%), Swisscom (+0,1%) et Sonova (stable) étaient les seules valeurs vedettes à ne pas perdre des plumes.

La croissance de Roche (-1,7%) au premier trimestre a une nouvelle fois été portée par la franchise Covid-19 du géant pharmaceutique, les ventes de test n'ayant pas ralenti malgré le passage de la pandémie au second plan. Le laboratoire rhénan a confirmé ses objectifs.

Roche a par ailleurs reconnu n'avoir pas atteint le critère primaire établi pour une étude clinique intermédiaire sur le Giredestrant, évalué contre une certaine forme de cancer du sein avancé.

Novartis (-0,6%) a annoncé vendredi soir une recommandation positive du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour le médicament Tabrecta de Novartis comme traitement du cancer du poumon.

Nestlé tirait le marché vers le haut après un relèvement d'objectif de cours de Berenberg.

Les valeurs du luxe Richemont (-5,4%) et Swatch (-4,2%) plongeaient véritablement, plombées par les restrictions sanitaires drastiques en Chine, un important débouché pour le secteur. ABB (-3,6%) complétait le podium inversé.

Des départs seraient imminents dans les instances dirigeantes de Credit Suisse (-3,3%), croit savoir la NZZ am Sonntag, qui a affirmé que le directeur financier David Mathers, le chef juridique Romeo Cerutti et le responsable de l'Asie Helman Sitohang devraient être remplacés. Le journal dominical a avancé des "sources fiables". L'association Actares a pour sa part appelé lundi à un engagement plus fort de Credit Suisse vis-à-vis du climat.

Temenos (-2,4%) a décroché un contrat d'un montant non divulgué auprès de la banque genevoise Mirabaud, à laquelle le développeur de logiciels bancaires va fournir les outils afin d'assurer la transition numérique.

Au 1er janvier, l'assureur Swiss Life (-2,3%) affichait un taux de solvabilité SST de 223%, bien supérieur aux 197% douze mois auparavant.

Implenia (stable) va construire un pont de chemin de fer à deux voies en Norvège, un contrat décroché auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Bane NOR. Le projet est devisé à quelque 190 millions de francs suisses.

fr/ib