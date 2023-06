Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la semaine sur une note positive. Le SMI a évolué dans une fourchette relativement étroite d'une cinquantaine de points. Sur le front des nouvelles d'entreprises, Novartis a retenu l'attention après une importante acquisition et Credit Suisse a définitivement été avalée par UBS.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée.

Toute l'attention des investisseurs est tournée cette semaine vers la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) de mardi et mercredi et celle de la Banque centrale européenne (BCE) de jeudi.

Avant cela, les derniers chiffres de l'indice des prix à la consommation pour mai aux États-Unis seront scrutés mardi, afin de jauger la dynamique actuelle des prix, l'inflation restant toujours forte dans la première économie mondiale.

"S'il n'y a pas de surprise majeure sur le front des données d'inflation, la Réserve fédérale devrait garder ses taux inchangés lors de la réunion de politique monétaire de cette semaine", a anticipé Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Cependant, même si aucune nouvelle hausse des taux directeurs de la Fed n'est annoncée cette semaine, plusieurs économistes préviennent que l'institution monétaire pourrait à nouveau les relever dès la réunion suivante, fin juillet.

Pour Neil Wilson, analyste de Finalto, la Fed ne veut pas laisser le marché penser que des baisses de taux surviendront prochainement, et le président de l'institution Jerome Powell devra "tenir un langage ferme" pour contrer ces espoirs.

Quant à la BCE, elle a commencé plus tard que la Fed son cycle de remontée des taux et a donc encore "du chemin à parcourir", selon sa présidente Christine Lagarde.

La BCE devrait donc à nouveau relever ses taux directeurs, tout en signalant qu'elle n'entend pas en rester là, même si l'inflation recule et si la zone euro est entrée en récession.

La Banque du Japon se réunit aussi cette semaine, vendredi, et devrait maintenir ses taux directeurs négatifs malgré une accélération de l'inflation.

Le SMI a terminé en hausse de 0,42% à 11'301,25 points, avec un plus haut à 11'343,18 et un plus bas à 11'296,43. Le SLI a gagné 0,661% à 1768,63 points et le SPI 0,66% à 14'927,81 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé, 5 reculé et Nestlé a fini inchangé.

La défensive Swisscom (-1,7%) a reculé le plus fortement, derrière Roche (-0,7%), Alcon et Lonza (chacun -0,2%).

Le troisième poids lourd, Novartis (+0,7%) a annoncé la reprise du laboratoire washingtonien Chinook Therapeutics, qui développe notamment deux traitements expérimentaux contre des maladies néphrologiques. Le prix de transaction s'élève à 3,2 milliards de dollars, en plus d'options pour jusqu'à 300 millions.

La volatile AMS Osram (+3,4%) s'est hissée sur la plus haute marche du podium sur la fin, suivie par Partners Group (+3,1%) et VAT (+2,7%).

Partners Group a annoncé le rachat d'une plateforme de biogaz et de méthane en Allemagne pour le compte de ses clients. Les contours financiers de l'acquisition faite auprès du groupe Energiedenker n'ont pas été dévoilés.

Aux bancaires, dans une lettre ouverte, UBS (+0,8%) a annoncé avoir formellement finalisé l'acquisition de Credit Suisse (+1,1%), ordonnée dans le cadre du plan de sauvetage de la banque aux deux voiles décrété par la Confédération, mettant un terme à l'histoire plus que centenaire de l'établissement fondé par Alfred Escher. La Finma a averti qu'il "continuera à surveiller de très près la grande banque fusionnée pendant le processus d'intégration".

Les actions de l'établissement fondé par Alfred Escher au 19e siècle, seront radiées mercredi de la cote.

Julius Bär (+1,0%) a surperformé l'indice.

Sur le marché élargi, Dottikon ES (+7,7%) a nettement progressé après que, vendredi, le chimiste de spécialités a annoncé que son actionnaire majoritaire, Markus Blocher, va augmenter le capital flottant vers les 30% à travers un placement d'actions.

Georg Fischer (+3,5%) a présenté une offre de rachat pour la société finlandaise Uponor, spécialisée dans la fabrication de systèmes de canalisations pour le transport de l'eau et d'autres liquides. L'offre, valorise l'entreprise à 2,2 milliards d'euros et le conseil d'administration d'Uponor recommande de l'accepter.

De son côté, Idorsia (+2,5%) a annoncé avoir débuté la commercialisation du somnifère Quviviq (daridorexant) en Suisse.

rp/vj