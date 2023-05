Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine raccourcie (jeudi férié pour cause d'Ascension) sur une note légèrement positive. Le SMI a évolué autour de la barre symbolique des 11'600 points jusqu'au début de l'après-midi, avant de voir ses gains fondre et de s'installer à nouveau et de terminer sous ce niveau. Le front des nouvelles est resté peu animé.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée après une ouverture juste positive. Les investisseurs espéraient des progrès dans l'impasse sur le plafond de la dette américaine. Ils avaient été déçus par la publication d'un indice d'activité manufacturière en fort recul à New York.

L'industrie manufacturière de la région de New York a ainsi plongé en mai tombant à -31,8 points contre +10,8 en avril, selon l'enquête mensuelle Empire State, de la Fed de New York. Les analystes tablaient sur un recul beaucoup moins prononcé, et voyaient l'indice tomber à -1,8 seulement.

Le temps presse pour le relèvement du plafond de la dette et permettre aux Etats-Unis d'emprunter davantage pour honorer leurs échéances.

Au cours du week-end, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a distillé une note d'espoir alors qu'elle participait à un G7 Finances au Japon. "J'ai bon espoir. Je pense que les négociations sont très actives. On me dit qu'ils ont trouvé des terrains d'entente", a-t-elle indiqué au Wall Street Journal dimanche.

"Le président Joe Biden, le chef des républicains à la Chambre des représentants Kevin McCarthy et d'autres responsables du Congrès prévoient de se rencontrer mardi pour discuter des dépenses alors que la menace d'un défaut de paiement approche", a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

En Suisse, le nombre de nuitées hôtelières devrait avoir continué sa progression au mois d'avril en Suisse, porté tout particulièrement par un afflux marqué de voyageurs étrangers, selon les premières estimations publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le SMI a terminé en hausse de 0,12% à 11'578,25 points, avec un plus haut à 11'616,37 en début d'après-midi et un plus bas à 11'564,24 à l'ouverture à Wall Street. Le SLI a gagné 0,21% à 1802,37 points et le SPI 0,14% à 15'269,31 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé, 12 reculé, alors que Kühne+Nagel et UBS ont fini stables.

Les deux autres bancaires ont fini diversement: Credit Suisse a cédé 0,2% et Julius Bär a gagné 0,1%.

Les plus gros perdants du jour sont AMS Osram (-0,7%), Partners Group et Straumann (chacun -0,5%).

Dans le camp des poids lourds, Roche (-0,1%) et Nestlé (-0,2%) ont pesé sur l'indice, Novartis (-0,04%) clôturant de justesse dans le rouge.

Le géant veveysan a concrétisé l'engagement pris en décembre dernier et débuté les travaux d'un nouveau site de production à Volyn, dans l'ouest de l'Ukraine. L'usine devrait être opérationnelle d'ici moins d'un an.

A la veille de la publication des résultats de son exercice décalé 2022/23, Sonova (-0,5%) a également reculé. Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de francs suisses et un bénéfice net de 666 millions. Le potentiel de surprise est limité, Sonova ayant déjà indiqué qu'il atteindrait seulement le bas de sa fourchette d'objectifs, en raison de l'affaiblissement du climat de consommation, de la suspension temporaire et la prolongation inattendue d'un grand contrat américain.

Le podium du jour se compose de Temenos (+1,8%), Lonza (+1,7%) et Swatch Group (+1,5%).

Richemont (+0,6%) a aussi fini dans le camp des gagnants. Le géant genevois du luxe avait dévoilé vendredi une forte hausse du chiffre d'affaires sur l'exercice décalé 2022/2023, clos fin mars, dans un environnement marqué par une solide demande pour les produits de luxe. Son bénéfice net a, comme attendu, reculé en raison d'un effet comptable.

Alcon (+0,6%) a profité d'un relèvement de recommandation à "buy" de "hold" par Julius Bär, qui a aussi augmenté l'objectif de cours. D'après l'analyste, le leader mondial dans le domaine de l'ophtalmologie est bien positionné pour croître plus rapidement que les marchés finaux des produits chirurgicaux et des lentilles de contact.

Sur le marché élargi, U-Blox (-1,1%) n'a pas profité des déclarations de la direction à l'agence AWP, selon lesquelles la société table sur une poursuite de la croissance cette année, malgré les difficultés rencontrées par l'industrie des semi-conducteurs dans son ensemble.

L'exploitant de plateformes de commercialisation de contenus graphiques Talenthouse (+9,1% à 0,0096 franc), en manque critique de liquidités, assure avoir reçu d'un investisseur une promesse de financement sous la forme d'une participation à son projet d'augmentation de capital ainsi que d'un apport en numéraire.

rp/vj