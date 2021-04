Bourse Zurich: dans le vert à l'issue d'une séance en montagnes russes

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance en montagnes russes de vendredi sur une note positive. Le SMI a oscillé entre rouge et vert durant toute la journée, avec un plus bas inscrit autour de 13 heures et un plus haut inscrit en clôture. Selon les courtiers, la marché a toutefois manqué d'impulsion.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, au lendemain de nouveaux records du Dow Jones et du S&P 500". La Bourse américaine semble sur le point de finir la semaine dans le vert dans le sillage de nouveaux résultats et d'indicateurs solides, ce qui renforce des attentes déjà élevées pour la reprise économique en 2021", ont résumé les analystes de Charles Schwab.

Au niveau macroéconomique, les mises en chantier de logements ont bondi de près de 20% en mars et le climat de confiance des consommateurs compilé par l'Université Michigan a atteint un plus haut d'un an en avril, à 86,5 points, un peu moins que les 88 points attendus par les analystes.

En Suisse, l'indice des prix à la production et à l'importation s'est établi à 100,8 points en mars, enregistrant une hausse de 0,6% comparé à février et une baisse de 0,2% par rapport à mars 2020.

Le SMI a terminé en hausse de 0,57% à 11'262,97 points, son plus haut du jour, après un plus bas à 11'169,01. Le SLI a gagné 0,68% à 1830,34 points et le SPI 0,68% à 14'398,22 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et six reculé.

Julius Bär (-1,4% ou 0,84 franc) était traitée hors dividende de 1,75 franc et a terminé lanterne rouge, derrière Lonza (-0,7%) et AMS (-0,6%).

Les deux autres bancaires Credit Suisse (+1,0%) et UBS (+1,9%) ont terminé dans le vert, cette dernière s'emparant de la médaille de bronze du jour.

Côté poids lourds, Roche (-0,1%) a pesé sur l'indice. Novartis (+0,4%) et Nestlé (+0,8%) ont progressé.

Les deux géants pharmaceutiques ont publié des données positives pour des traitements contre la sclérose en plaques, alors que va se tenir prochainement la réunion annuelle du l'Académie américaine de neurologie.

HSBC a relevé l'objectif de cours du paquebot alimentaire veveysan et confirmé "buy". L'analyste a relevé que la base de comparaison au 1er trimestre sera plus favorable, car les effets de la pandémie s'étaient déjà fait sentir au 1er partiel de 2020. Par ailleurs, la veille, L'Oréal, dont Nestlé est actionnaire à plus de 20%, a fait était d'une progression des recettes au premier trimestre.

Le bon Schindler (+2,7%) a fini sur la plus haute marche du podium, devant Lafargeholcim (+1,1%) et (déjà mentionné) UBS.

Le géant du ciment a profité des bons chiffres trimestriels de l'allemand Heidelbergcement. Par ailleurs, Citigroup a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy", sans autre commentaire.

Stifel a relevé l'objectif de cours de Clariant (+1,8%) et maintenu "hold". L'analyste a relevé ses estimations de bénéfices, la division Care Chemicals et certaines parties de Natural Resources ayant démontré une bonne dynamique au cours du 1er trimestre 2021.

ABB (+1,6%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Goldman Sachs, qui a confirmé "buy". L'analyste a relevé ses estimations d'Ebita 2021 de 5% dans le sillage des premiers résultats trimestriels révélés la veille. Bank of America a aussi augmenté l'objectif de cours et confirmé "buy".

Credit Suisse a relevé l'objectif de cours de Sonova (+1,0%) et confirmé "outperform". L'analyste affirme que la valorisation de l'action est très attrayante du point de vue du profil de croissance. Le spécialiste des aides auditives profite d'une forte demande, notamment grâce à sa gamme phare Phonak Paradise.

Sur le marché élargi, Conzzeta (+3,9%), qui se concentre désormais sur la division de tôlerie Bystronic, a généré une forte croissance au premier trimestre 2021, conforme aux attentes des analystes interrogés par AWP. La direction estime pouvoir relever ses objectifs pour l'exercice en cours si l'embellie se confirme au second trimestre. Les investisseurs montraient leur satisfaction.

Hors dividende de 4 francs suisses, Sulzer a terminé en repli de 2,2% ou 2,40 francs suisses.

rp/vj