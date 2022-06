Bourse Zurich: dans le vert, à la faveur d'un rebond technique

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait dans le vert jeudi en matinée, à la faveur d'un rebond technique et malgré les indices américains, qui ont terminé en légère baisse la veille. Les investisseurs s'inquiètent des conséquences de l'inflation sur la croissance économique mondiale.

La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a concédé mercredi s'être trompée sur ses prévisions d'inflation. Elle a notamment reconnu ne pas avoir vu venir les chocs qui ont fait grimper les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, ainsi que les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement qui ont affecté l'économie américaine, souligne dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque.

Mais l'inflation s'envolait bien avant le début de la guerre en Ukraine, note Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote, qui estime que les responsables politiques américains injecté de l'argent dans le système pendant des années sans voir d'impact négatif et se réveillent soudain, mais trop tard.

En Suisse, le renchérissement s'est poursuivi en mai, l'indice des prix à la consommation accélérant à 2,9%, après 2,5% en avril et 2,4% en mars. Cette accélération du coût de la vie est inédite depuis près de 14 ans.

En Allemagne, l'inflation pèse sur les dépenses de consommation et les ventes de détail ont reculé de 5,4% en avril, soit bien davantage que prévu.

A 10h45, l'indice SMI prenait 0,48% à 11'548,96 points, le SLI 0,60% à 1800,40 points et le SPI 0,43% à 14'823,85 points. Sur les trente titres de l'indice SLI, 21 s'appréciaient alors que huit cédaient du terrain et un était à l'équilibre.

Alcon (+3,0%) menait la course en tête, suivi de Sika (+2,1%) et Sonova (+1,9%). La lanterne rouge était tenue par Schindler (-0,4%), derrière VAT (-0,4%) et Logitech (-0,3%).

Roche (+0,2%) a étendu son portefeuille oncologique suite à un accord de licence avec le laboratoire canado-américain Repare Therapeutics, coté au Nasdaq. Le laboratoire bâlois se chargera du développement du candidat Camonsertib (RP-3500), un inhibiteur oral pour le traitement des tumeurs présentant des altérations génomiques létales synthétiques spécifiques, notamment le gène ATM.

Quant aux deux autres poids lourds, Nestlé avançait de 0,2%, tout comme Novartis. Le second a annoncé l'adhésion de l'American society of hematology à son programme contre la drépanocytose en Afrique subsaharienne.

Julius Bär (+1,2%) a cédé le gestionnaire de fortune indépendant genevois Fransad Gestion à la direction de ce dernier et à un partenaire industriel. Fransad Gestion entend poursuivre sa propre stratégie de croissance, tout en maintenant son étroite collaboration avec le groupe zurichois.

Straumann (+1,3%) s'appréciait malgré un abaissement d'objectif de cours de la part de Julius Bär.

Temenos (-0,1%) a décroché un contrat avec une des principales banques commerciales du Vietnam.

Holcim (+1,1%) a bénéficié mercredi soir d'un relèvement de son rating de crédit de la part de Moody's.

Sur le marché élargi, OC Oerlikon (+1,4%) a cédé intégralement ses activités en Russie à leur encadrement, dans le contexte de la guerre lancée par Moscou contre l'Ukraine.

Swissquote (+0,1%) fait l'objet d'une enquête de la part du régulateur de la Bourse suisse SIX Exchange Regulation (SER) en raison d'une possible violation des prescriptions concernant la publicité événementielle.

SIG Combibloc (+2,0%) a finalisé le rachat de l'américain Scholle IPN, dont les activités ont été pleinement consolidées au 1er juin.

Kuros (+2,7%) va recevoir un paiement d'étapes dans le cadre du rachat de son partenaire Checkmate Pharmaceuticals par l'entreprise biotechnologique américaine Regeneron Pharmaceuticals.

Santhera (-9,0%), en délicatesse récurrente avec ses finances, assure s'être offert une bouffée d'air en la matière. La firme d'Allschwil a notamment obtenu pour 40 millions de francs suisses de facilités de paiement additionnelles auprès de créanciers chapeautés par Highbridge Capital Management et remanié le calendrier des versements d'étapes convenus avec Reveragen pour les droits sur le vamorolone, dans l'indication contre la myopathie de Duchenne (MD).

rq/fr