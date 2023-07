Zurich (awp) - La Bourse suisse a continué mercredi sur la lancée positive de la veille. Le SMI a effectué un parcours en dents de scie au-dessus de la barre des 11'100 points, terminant presque à son plus bas du jour. A la veille d'un feu d'artifice avec notamment les chiffres d'ABB, Givaudan et Temenos, la saison des résultats a marqué une pause.

A New York, Wall Street évoluait dans le vert en matinée, poursuivant sur la lancée de sept séances de hausse d'affilée.

Ce départ dans le vert se faisait en dépit de la déception apportée par les résultats de Goldman Sachs. Après avoir démarré en repli, son titre gagnait 1,54%. Le bénéfice net de la banque d'affaires américaine a reculé de 62% au deuxième trimestre à 1,1 milliard de dollars, affecté une nouvelle fois par le manque d'opérations de fusion-acquisition ainsi que par une activité moindre dans la gestion d'actifs.

Le SMI a terminé en hausse de 0,15% à 11'120,15 points, avec un plus haut à 11'161,84 points et un plus bas à 11'119,02 points. Le SLI a gagné 0,14% à 1755,97 points et le SPI 0,12% 14'699,67 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé, 11 reculé et Swiss Re a fini stable.

Partners Group (+2,7%) a fini sur la plus haute marche du podium, devant Sonova (+1,3%) et Geberit (+1,1%).

Temenos (+0,2%) publiera ses résultats trimestriels jeudi après la clôture et les analystes tablent sur un total des revenus de 243,1 millions de dollars, avec un Ebit de 75,9 millions et une marge Ebit de 31,4%. Le bénéfice par action est attendu à 0,8 dollar.

Givaudan (+0,6%) dévoilera lui aussi ses résultats semestriels et les experts prévoient un chiffre d'affaires de 3,61 milliards de francs suisses, un Ebitda de 754 millions avec une marge de 20,9% et un bénéfice net de 430 millions.

Les poids lourds Roche (+0,7%), Nestlé (+0,4%) et Novartis (+0,1%) ont plus ou moins nettement soutenu l'indice.

Au lendemain des chiffres trimestriels de Novartis, trois analystes ont relevé l'objectif de cours et un l'a abaissé, avec des recommandations entre "neutral" et "buy". Pour CFRA, les chiffres du 2e trimestre sont meilleurs que prévu. Le projet de spin-off de Sandoz se poursuit comme prévu et Novartis a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions. L'action est actuellement correctement valorisée.

Aux bancaires, UBS (+0,2%) a limité ses gains après la chute de 62% du bénéfice de Goldman Sachs au 2ème trimestre. Julius Bär (+0,2%) a installé son siège indien dans un nouveau bureau à New Delhi.

Dans le camp des perdants, Swatch (-2,7%) a terminé lanterne rouge, derrière Richemont (-2,2%) et ABB (-1,7%).

Selon Bloomberg, le fonds activiste britannique Bluebell presserait le français Kering d'envisager une fusion avec le géant genevois du luxe. Pour Kering, tout changement s'annonce difficile, la famille Pinault étant l'actionnaire de référence du groupe français avec une participation de 42% et 59,3% des droits de vote, a précisé Bloomberg.

ABB publie jeudi ses résultats trimestriels. Selon les analystes consultés par AWP, le chiffre d'affaires devrait s'élever à 8,23 milliards de dollars, l'Ebita à 1,4 milliards pour une marge de 16,8% et le bénéfice net à 854 millions de dollars.

Kühne+Nagel (-0,8%) a été rétrogradé à "neutral" par JPMorgan, qui a au passage raboté son objectif de cours. L'analyste anticipe une navigation boursière plus compliquée pour le logisticien de Schindellegi en seconde moitié d'année, déplorant un manque de visibilité sur l'évolution des marges. Stifel a lui relevé l'objectif de cours et confirmé "hold".

Sur le marché élargi, le laboratoire Santhera (+3,8%) a perçu de premiers versements dans le cadre d'un accord de distribution de son vamorolone en Amérique du Nord, qui doivent lui permettre de se financer jusqu'en 2025.

Le distributeur de médicaments et produits de soins Galenica (stable) remanie sa direction générale, en y intégrant la nouvelle responsable des ressources humaines. Arianne Hasler succèdera à Marianne Ellenberger à compter du 1er octobre.

Filiale de TX Group (-2,6%) la régie publicitaire Goldbach Media va assurer dès l'année prochaine la commercialisation en Suisse des espaces publicitaires sur les chaînes du groupe français TF1, jusqu'ici confiée concurrent Admeira, détenu par Ringier.

Relief Therapeutics (-2,1%) a annoncé l'extension de sa collaboration avec l'américain Pentec Health, portant sur la distribution de son alicament en granules PKU Golike aux Etats-Unis, où ce dernier est commercialisé depuis octobre 2022.

Georg Fischer (-0,2%) a obtenu le feu vert des autorités américaines pour le rachat du finlandais Uponor. Le schaffhousois présentera également ses résultat intermédiaires jeudi.

rp/al