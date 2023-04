Bourse Zurich: dans le vert après la pause de Pâques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de mardi dans le vert, après la longue pause du week-end pascal, à l'image des autres places européennes. Jeudi, elle avait bouclé sur une note positive. L'actualité des entreprises reste maigre. A Berne, l'attention se portera sur la session extraordinaire du Parlement au sujet de la reprise de Credit Suisse par UBS.

"Les principaux indices américains ont fini de manière mitigée hier soir dans le sillage d'une nouvelle pression vendeuse sur les valeurs technologiques au lendemain (vendredi) de la publication des chiffres de l'emploi américains de mars", a relevé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire, précisant que les volumes ont cependant été très faibles.

L'économie américaine a créé 236'000 emplois en mars, le chiffre le plus bas depuis décembre 2020, alors que les prévisions tablaient sur 239'000 emplois. "Bien que les chiffres montrent un ralentissement progressif des embauches, alors que l'économie se normalise après les chocs de la pandémie et que les coûts d'emprunt et les prix élevés obligent les entreprises à réduire leurs coûts, ils indiquent toujours un marché de l'emploi solide", a ajouté M. Plassard.

En Chine, l'inflation est passée en mars sous la barre de 1% tandis que les prix en sortie d'usines ont poursuivi leur chute, signe d'une faible demande.

Vers 09h10, l'indice SMI grimpait de 0,46% à 11'281,44 points, le SLI de 0,44% à 1764,39 points et le SPI de 0,52% à 14'723,55 points. Sur les 30 principales valeurs, 21 étaient parées de vert et neuf de rouge.

Sika (+2,1%), Holcim et ABB (+2% chacun) occupaient le podium.

Les bancaires UBS (+1,6%) et Credit Suisse (+1,2%) étaient bien placées. Le nouveau patron de la première, Sergio Ermotti, a expliqué jeudi dans une lettre aux employés de la banque aux deux voiles qu'il y aura des changements et des décisions difficiles à venir. Tous les collaborateurs, tant de Credit Suisse que d'UBS seront traités correctement, a assuré le Tessinois.

Straumann (-0,9%) était visiblement pénalisé par son traitement hors dividende de 0,80 franc.

Les poids lourds Nestlé et Roche étaient à la peine, le premier écopant de la lanterne rouge (-0,8%) et le second se délestant de 0,3%. Novartis égarait 0,1%.

Sur le marché élargi, la société immobilière Peach Property (+3,5%) a modifié les conditions de son emprunt convertible, qui doit désormais permettre de lever au maximum 65 millions de francs suisses.

Chez Softwareone (stable), Daniel von Stockar ne sollicitera pas de nouveau mandat présidentiel. Adam Warby, actuel administrateur du groupe, est désigné pour lui succéder.

