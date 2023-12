Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore gagné du terrain jeudi, alignant une quatrième séance positive depuis le début de la semaine. Le SMI a même en partie navigué au-dessus de la barre des 11'300 points, avant de perdre son élan dans l'après-midi, glissant brièvement dans le rouge avant de remonter au vert. La journée a été placée sous le signe des banques centrales, suisse, européenne et britannique, au lendemain de la Réserve fédérale américaine (Fed).

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée, portée par la modération des banques centrales qui ont prolongé leurs pauses sur les hausses de taux d'intérêt.

La veille, la Fed avait, comme attendu, laissé ses taux au jour le jour inchangés pour la troisième fois d'affilée.

Mais surtout, les membres du Comité monétaire (FOMC) projettent désormais trois baisses de taux d'un quart de point l'année prochaine, une perspective qui enchante les marchés, même si les paris sont ouverts sur le début de ce revirement de politique monétaire.

Tour à tour, la Banque nationale suisse (BNS), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque centrale européenne (BCE) ont emboîté le pas de la Fed et annoncé ne pas toucher à leurs taux directeurs, confirmant les pronostics de l'écrasante majorité des acteurs du marché.

Face au ralentissement de l'inflation, la BNS a décidé de marquer une nouvelle pause, tout en restant sur ses gardes, dans un contexte de volatilité des prix et d'incertitudes sur la trajectoire de la croissance mondiale. "Nous estimons que les conditions monétaires sont actuellement appropriées et nous ne voyons pas de besoin actuellement d'ajuster la politique monétaire", a indiqué son président Thomas Jordan.

Si l'institut d'émission juge prématuré un relâchement de sa politique monétaire, il table sur un léger fléchissement de l'inflation l'an prochain, à 1,9% - contre 2,2% jusqu'ici - en dessous du plafond fixé à 2%.

Le SMI a terminé en hausse de 0,19% à 11'209,95 points, avec un plus haut à 11'333,91 et un plus bas à 11'162,57. Le SLI a gagné 1,17% à 1793,43 points et le SPI 0,55% à 14'666,74 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et huit reculé.

Straumann (+10,4%) a survolé le peloton des gagnants, suivi par Sika (+7,3%) et Geberit (+6,3%).

Barclays a abaissé l'objectif de cours du spécialiste des implants dentaires, tout en confirmant "overweight". L'analyste surveillera surtout les perspectives 2024 lors de la présentation des chiffres au quatrième trimestre.

UBS (+3,8%) a conclu un accord à 10 millions de dollars de sa filiale Credit Suisse avec le gendarme américain des marchés financiers (SEC).

Schindler (bon +1,2%) a annoncé que les administrateurs Erich Ammann et Adam Keswick allaient renoncer à solliciter un nouveau mandat lors de la prochaine assemblée générale.

Swiss Re (-4,9%) a terminé lanterne rouge, derrière Roche (porteur -3,3%, bon -2,7%) et Zurich Insurance (-1,8%).

Roche a bouclé l'acquisition de l'américain Telavant auprès de ses anciens propriétaires Roivant et Pfizer, moyennant un versement initial de 7,1 milliards de dollars.

Le directeur financier (CFO) de Zurich Insurance, George Quinn, en poste depuis dix ans, sera remplacé début mars par Claudia Cordioli, recrutée auprès du réassureur Swiss Re.

Novartis (-1,3%) et Nestlé (-0,7%) ont également pesé sur l'indice phare de la place zurichoise.

Sur le marché élargi, Galenica (-0,3%) a fondé en partenariat avec le logisticien Planzer une coentreprise de livraison de médicaments, nommée Health Supply.

Le gestionnaire d'actifs GAM (+4,9%) a annoncé un rachat d'actions pour un maximum de 3 millions de titres.

