Zurich (awp) - La Bourse suisse est repartie de l'avant jeudi au lendemain de l'adoption aux Etats-Unis par la Chambre des représentants d'un projet de loi sur le plafond de la dette. Le SMI, qui avait avait refranchi la barre des 11'300 points est toutefois repassé et a terminé sous ce niveau.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée reprenant son souffle après un vote crucial sur le plafond de la dette américaine, et mal orientée par les prévisions jugées décevantes de plusieurs entreprises.

Pour Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com, le marché n'a "applaudi que d'une main" l'adoption, dans la nuit de mercredi à jeudi par les élus de la Chambre des représentants, du texte qui doit mettre fin à la crise de la dette américaine, une fois celui-ci adopté également au Sénat. Le marché avait déjà intégré, depuis vendredi, la résolution du dossier, ce qui a limité l'effet de ce vote, a-t-il ajouté.

John Plassard de Mirabaud Banque a relevé que le compromis trouvé permet aux Républicains, qui refusent de relever le plafond de la dette et d'éviter un défaut de paiement sans conditions, d'affirmer qu'ils sont parvenus à réduire certaines dépenses fédérales tout en permettant aux Démocrates d'affirmer qu'ils ont épargné la plupart des programmes nationaux des coupes sombres.

Le pré-accord doit encore être validé par le Sénat et être signé par le président Biden.

En Suisse, le commerce extérieur a nettement perdu de sa vigueur en avril. Alors que les exportations de marchandises ont chuté de 6,8% par rapport au mois précédent, les importations se sont contractées de 3,6%, atteignant leur plus bas niveau sur un an.

Les exportations horlogères ont été portées par le rebond des livraisons vers la Chine, alors que celles vers les Etats-Unis ont reculé de près de 5%.

Le SMI a fini en hausse de 0,70% à 11'296,28 points, avec un plus haut à 11'324,54 et un plus bas à 11'246,19 points. Le SLI a gagné 0,66% à 1763,08 points et le SPI 0,62% à 14'880,54 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et six reculé.

Swatch Group (-3,7%) a hérité de la lanterne rouge, derrière Richemont (-1,4%). Les valeurs du luxe ont visiblement fait les frais du ralentissement des exportations horlogères en avril. Selon des courtiers, la première baisse depuis plus de deux ans des exportations vers les Etats-Unis a déçu.

Logitech (-0,9%) complète le trio des principaux perdants.

Le podium du jour se compose de Credit Suisse (+3,1%), UBS (+2,4%) et Swiss Re (+1,7%).

Novartis (+1,0%) a, selon un courtier, profité de manière anticipée de la publication prochaine de données avec l'anticancéreux Kisqali. Par ailleurs, la Commission européenne a étendu l'indication pour Cosentyx (sécukinumab), au traitement de l'hidradénite suppurée modérée à sévère.

Les deux autres poids lourds Nestlé (+0,8%) et Roche (+0,5%) ont également gagné du terrain.

Lonza (+1,1%) a annoncé l'acquisition de la société biotechnologique amstellodamoise Synaffix, pour un montant initial de 100 millions d'euros, assorti de versements d'étapes subséquents pouvant totaliser 60 millions additionnels.

Swiss Life (+0,7%) a finalisé son programme de rachat d'actions qui lui a permis d'acquérir 1,9 million de ses propres titres au prix moyen de 523,94 francs suisses. L'opération permettra de réduire le capital-actions.

Sur le marché élargi, Schweiter (+0,2%) a relevé sa participation dans la société polonaise JMB Wind Engineering à 100%, contre 40% jusqu'ici. Cette transaction complète l'activité de la filiale 3A Composites dans les matériaux de base.

SIX a suspendu jusqu'à nouvel ordre le négoce des actions Achiko, Igea et Talenthouse.

rp/buc