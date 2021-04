Bourse Zurich: dans le vert avant la trêve pascale

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive jeudi, à la veille du long week-end pascal. Le marché ne rouvrira que mardi 6 avril. Le SMI a fini au-dessus des 11'100 points, pas loin de son plus haut du jour et des 52 dernières semaines.

A New York, gagnait aussi du terrain en matinée, poursuivant sur la lancée de la veille.

Sur le front macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont enregistré une hausse surprise la semaine dernière, repassant même au-dessus des 700'000. Cette augmentation inattendue tempère quelque peu les perspectives d'un retour rapide de la croissance et d'une possible surchauffe de l'économie américaine, pouvant conduire, à terme, à une hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale.

Le secteur manufacturier américain a progressé plus que prévu en mars mais il est confronté à une série de facteurs négatifs, dont le manque de matériaux et de main d'oeuvre, limitant son potentiel de croissance, selon l'indice ISM.

En Suisse, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% en mars sur un mois. En variation annuelle, un recul de 0,2% est constaté. Les économistes interrogés par AWP s'attendaient à une hausse mensuelle entre 0,2% et 0,5% et un tassement dans la fourchette 0,1-0,4% par rapport à mars 2020.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,64% à 11'118,03 points, avec un plus haut à 11'141,20 et un plus bas à 11'080,56 points. Le SLI a pris 0,99% à 1807,54 points et le SPI 0,78% à 14'123,88 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seuls Lafargeholcim (-0,04%) et Roche (-0,02%) ont terminé sous la ligne de flottaison.

Lafargeholcim a finalisé l'acquisition de l'américain Firestone Building Products. L'opération de 3,4 milliards de dollars avait été dévoilée début janvier et permet d'intégrer les 1900 employés du fabricant de toitures pour bâtiments commerciaux.

Nestlé (+0,2%) a annoncé jeudi soir la finalisation de la vente des marques de Nestlé Waters en Amérique du Nord. Ces activités ont été cédées pour 4,3 milliards de dollars à One Rock Capital Partners en partenariat avec Metropoulos & Co.

Novartis (+0,5%) a progressé plus nettement.

Le podium du jour est composé de Straumann (+3,7%) AMS (+3,6%) et Temenos (+3,1%). JPMorgan a relevé l'objectif de cours du fabricant d'implants dentaires et confirmé "neutral", dans le sillage d'un entretien avec la direction. L'entame d'exercice semble avoir été fructueuse, avec une croissance de plus de 10% dans toutes les régions, a commenté l'analyste.

Aux bancaires, Credit Suisse (+2,6%) a hérité de la médaille en chocolat. La banque aux deux voiles semble se remettre doucement de la chute subie depuis l'annonce d'un avertissement négatif sur ses résultats au 1er trimestre lié à la débâcle à plusieurs dizaines de milliards du fonds spéculatif américain Archegos.

Julius Bär (+2,2%) et UBS (+1,7%) ont également eu le vent en poupe.

Lonza (+1,4%) a finalisé la vente de ses sites d'encapsulage en Bretagne et en Ecosse au britannique Nextpharma. Le montant de l'opération, annoncée en janvier, n'est toujours pas connu.

SGS (+1,2%) détient désormais l'intégralité de la société The Lab Asia, après avoir acquis une participation minoritaire. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Sur le marché élargi Zur Rose (-1,3%) et Novo Nordisk lancent officiellement leur offensive commune contre l'obésité, ciblant dans un premier temps l'important marché allemand. Les deux partenaires ont l'intention d'étendre l'offre lancée outre-Rhin à l'ensemble du Vieux Continent.

Landis+Gyr (+6,4%) fait partie des entreprise suisses qui devraient profiter de l'annonce des investissements colossaux de 2000 milliards de dollars qui pourraient être effectués dans les infrastructures aux Etats-Unis, selon des courtiers.

