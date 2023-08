Zurich (awp) - La Bourse de Zurich a mis un terme à la tendance négative des séances précédentes vendredi. Après avoir évolué en rouge durant la plus grande partie de la journée, le SMI a effacé ses pertes dans le sillage du début positif à Wall Street. La saison des résultats a continué avec, notamment, les chiffres des blue chips Swiss Re et Sika.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, plutôt satisfaite des chiffres de l'emploi américain, qui montrent un ralentissement progressif, même si l'inflation tarde à rentrer dans le rang. L'économie américaine a créé 187'000 emplois en juillet, moins que les 200'000 espérés par les économistes. Par ailleurs, les chiffres de mai et juin ont été révisés en baisse de 49'000 postes au total.

"L'effet de rattrapage post-Covid est terminé" sur le marché du travail "et la pression de retournement de cycle est désormais la force dominante", a commenté, dans une note, Ian Shepherdson, économiste de Pantheon Macroeconomics.

Pour Edward Moya, analyste d'Oanda, le marché de l'emploi "se ramollit, ce qui va probablement contribuer à un ralentissement" généralisé de l'économie américaine d'ici à la fin de l'année, sans pour autant la déstabiliser, ce que le marché voit d'un bon oeil.

En Suisse, grâce à la poursuite du retour des hôtes étrangers, les hôtels ont enregistré pas moins de 19,5 millions de nuitées au premier semestre, soit un bond de 13,8% au regard de la période correspondante de l'an dernier. Par ailleurs, le marché du travail continue de pointer vers le bas au troisième trimestre, et ce depuis son pic atteint au deuxième trimestre 2022, selon le Centre de recherches conjoncturelles KOF.

Le SMI a terminé en hausse de 0,10% à 11'098,48 points, avec un plus haut à 11'101,41 points et un plus bas à 11'009,02 points. Le SLI a gagné 0,48% à 1759,59 points et le SPI 0,13% à 14'655,16 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et sept reculé.

Le podium se compose de Sika (+4,0%), VAT (+2,7%) et Partners Group (+2,0%).

Le chimiste de la construction a connu une croissance des ventes au premier semestre, contrebalancée par les coûts liés à l'importante acquisition des activités d'étanchéité du concurrent BASF, la société MBCC. La rentabilité du groupe zougois en a pâti. Pour l'exercice 2023, la direction table sur une croissance des ventes supérieure à 15% en monnaies locales, en prenant en considération l'apport de MBCC, désormais consolidé.

UBS (+1,5%) a également fini dans le haut du tableau. Le nombre de plaignants s'adressant au Tribunal administratif fédéral (TAF) concernant les emprunts AT1 de Credit Suisse déclarés sans valeur par la Finma après le rachat forcé de la banque aux deux voiles par UBS grimpe. Les 320 recours représentent désormais au total 3000 détenteurs d'obligations. Le nombre de cadres de Credit Suisse recourant contre la suppression des bonus dans le cadre du sauvetage a aussi crû.

Julius Bär (+1,3%) a aussi eu le vent en poupe.

A l'inverse, Swiss Re (-1,6%) a terminé lanterne rouge. Le réassureur a pourtant dégagé un bénéfice net de 1,45 milliard de dollars sur les six premiers mois de l'année, près de dix fois plus que sur la même période en 2022. Une faible incidence des catastrophes naturelles entre avril et juin a notamment profité au coeur de métier dans l'assurance dommages (P&C Re), soutenu également par le résultat des placements.

Nestlé (-1,1%) et Swisscom (-0,8%) complètent le trio des plus gros perdants.

Roche (-0,7%) a également pesé sur l'indice. Novartis (+0,01%) a fini quasi stable.

Sur le marché élargi, le spécialiste des boutiques hors taxes Dufry (-1,0%), qui a intégré l'italien Autogrill, a profité au premier semestre de la reprise des voyages après la pandémie de coronavirus. La deuxième partie de l'année a bien démarré en termes de ventes.

Le fournisseur de consommables et de dispositifs médico-dentaires Coltene (-1,3%) a vu ses affaires faiblir au premier semestre. Confiante pour la suite de l'exercice, la direction confirme ses objectifs à moyen terme et annonce de futures acquisitions.

Basilea (-1,4%) a déposé une demande d'homologation aux Etats-Unis de son antibiotique phare ceftobiprole, commercialisé dans de nombreux pays sous le nom de Zevtera.

Mobimo (+0,8%) a dépassé les attentes de la communauté financière sur les six premiers mois de 2023 à tous les niveaux. Malgré le résultat négatif des revalorisations, l'entreprise s'estime en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels.

Newron (+5,5%) a modéré ses pertes sur les six premiers mois de l'année, à la faveur d'une multiplication par près de deux de ses revenus. La cadence de combustion des liquidités a toutefois fait baisser le niveau des réserves.

rp/al