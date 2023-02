Bourse Zurich: dans le vert, le SMI finit sous la barre des 11'300 points

Zurich (awp) - Après deux premières séances de la semaine dans le rouge, la Bourse suisse a redressé la barre mercredi et terminé largement dans le vert. Le SMI a inscrit son plus haut du jour en début de séance, avant de se stabiliser et de se mettre à évoluer plus ou moins latéralement au-dessus de la barre des 11'300 points. Il a fléchi sur la fin et est repassé sous ce niveau, dans le sillage de Wall Street. La saison des résultats a marqué une pause avant un feu d'artifice jeudi.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, digérant les récents propos du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell. Mardi, le président de la Fed a évoqué la possibilité de relever encore davantage que prévu les taux si les données macroéconomiques continuaient de surprendre à la hausse, à l'instar des 517'000 emplois créés en janvier aux Etats-Unis.

Il a également écarté une baisse des taux en fin d'année, car la Fed s'attend à ce que l'inflation reste sensiblement supérieure à l'objectif de 2% annuel jusqu'en 2024.

M. Powell "a été dans le même registre qu'après la réunion de la Fed" il y a une semaine, a estimé Karl Haeling de LBBW, ce qui a suscité du "soulagement" chez les investisseurs, rassurés qu'"il n'ait pas saisi l'occasion pour se montrer plus offensif".

En Suisse, le sondage effectué par le centre de recherches conjoncturelles KOF indique une tendance clairement positive pour le climat des affaires en janvier. La pression sur le volet des hausses de prix s'est également quelque peu relâchée.

Le SMI a terminé en hausse de 0,38% à 11'276,28 points, avec un plus haut à 11'361,73 points et un plus bas à 11'271,45 points. Le SLI a gagné 0,16% à 1781,30 points et le SPI 0,27% à 14'522,22 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont avancé et 14 reculé.

Déjà sous pression la veille avec une chute de plus de 17%, AMS Osram (-5,7%) a encore perdu du terrain et terminé lanterne rouge, derrière VAT (-2,5%) et Sika (-2,3%).

Plusieurs analystes ont commenté les résultats d'AMS Osram, qui abaissant, qui relevant l'objectif de cours avec des recommandations entre "reduce" et "buy". Selon l'analyste du Credit Suisse, qui a augmenté l'objectif de cours et confirmé "neutral", le fabricant de puces est encore en phase de transition et un tournant décisif reste possible cette année si les ventes prévues d'activités sont finalisées et les programmes d'économies déploient leurs effets. La visibilité reste cependant limitée.

Dans le camp des gagnants, Kühne+Nagel (+2,8% à 239,10 francs suisses) précède Zurich Insurance (+1,4%) et Novartis (+1,3%) sur le podium.

Bernstein a relevé sa recommandation pour le logisticien de Schindellegi à "outperform", de "market perform", avec objectif de cours à 275 francs suisses, estimant que l'entreprise devrait tirer profit des nouvelles tendances de la branche.

Zurich Insurance présente ses résultats annuels jeudi et les analystes prévoient un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars.

Roche (+0,8%) et Nestlé (+0,3%) ont fait un peu moins bien que Novartis.

Temenos (+1,1%) avait déjà bondi de 5,7% la veille, profitant selon des courtiers d'achats spéculatifs.

Aux bancaires, Credit Suisse (+0,6%) dévoile jeudi ses résultats trimestriels et les analystes tablent sur une perte de 1,4 milliard de francs suisses. UBS (+0,1%) a gagné un peu de terrain, Julius Bär (-0,6%) en a perdu.

Sur le marché élargi, Vontobel (-4,0%) a dévoilé des résultats annuels 2022 en net recul. De janvier à décembre, les actifs sous gestion ont notamment reculé de 16% à 204,4 milliards de francs suisses par rapport à l'année précédente. Le conseil d'administration proposera cependant à ses actionnaires un dividende identique à l'année dernière, de 3 francs suisses par action.

Meyer Burger (-0,2%) a annoncé la signature d'un contrat d'approvisionnement à long terme de plaquettes de silicium avec le norvégien NorSun. Aucun montant n'a été dévoilé. "L'accord avec NorSun est une étape importante dans le renforcement de l'indépendance des chaînes d'approvisionnement européennes", a souligné Gunter Erfurt, directeur général de Meyer Burger, cité dans le communiqué.

DKSH (inchangé) a étendu sa collaboration en Malaisie avec l'entreprise locale Disposable Soft Goods (DSG), filiale de la société japonaise Unicharm. Le partenariat porte sur la mise à disposition dans les commerces malaisiens des marques de couches pour bébés et pour adultes de DSG.

rp/al