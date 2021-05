Bourse Zurich: dans le vert, le SMI repasse la barre des 11'200 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en beauté la dernière séance de la semaine. Le SMI, qui avait ouvert un peu au-dessus de la barre symbolique des 11'200 points, a dans un premier temps perdu tout son élan et est même repassé dans le rouge en matinée. Il s'est ensuite bien repris et a terminé au-dessus de ce niveau. Pour rappel, le plus haut historique date de février dernier et se situe à 11'270 points.

A New York, Wall Street avait retrouvé confiance et montait en matinée.

"Les actions s'échangent à la hausse en début de séance, prolongeant le rebond de jeudi qui mis un terme à trois jours de pertes", ont relevé les analystes de Schwab. "Les marchés font preuve d'une certaine résilience face à l'inflation tandis que les données mondiales renforcent les attentes d'un redressement des économies", ont-ils ajouté.

Aux Etats-Unis, un indicateur immobilier mitigé a rassuré le marché sur la crainte d'une surchauffe du secteur. Si les prix des logements anciens ont continué leur ascension pour atteindre un record en avril, les ventes ont ralenti pour le 3e mois d'affilée.

De bons indices européens ont aussi attiré l'attention des investisseurs. L'activité du secteur privé dans la zone euro a enregistré en mai sa plus forte croissance en plus de trois ans.

Le SMI a fini en hausse de 0,66% à 11'225,58 points, avec un plus haut à 11'239,20 et un plus bas à 11'138,90. Le SLI a gagné 0,79% à 1822,87 points et le SPI 0,64% à 14'454,16 points. Sur les 30 valeurs vedettes, trois seulement ont reculé: AMS (-0,5%), Julius Bär et SGS (chacun -0,2%).

Les deux autres bancaires UBS (+1,0%) et Credit Suisse (+0,6%) ont évolué dans le gros du peloton des gagnants.

Le podium du jour se compose de Richemont (+5,0%), Sonova (+4,7%) et Straumann (+1,5%).

Le groupe de luxe genevois a enregistré sur l'exercice décalé 2020/2021 clos fin mars, un chiffre d'affaires en baisse tandis que le bénéfice net a fortement progressé. Les maisons joaillières, la Chine et les ventes en ligne ont largement contribué à ces résultats inscrits dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Le propriétaire de Cartier indique avoir bien entamé la nouvelle année.

Le grand rival biennois Swatch (+1,3%) suit à bonne distance de son concurrent genevois.

UBS a relevé l'objectif de cours de Sonova et confirmé "neutral". Les résultats au 2e semestre et les prévisions pour 2022 dépassent les attentes, a relevé l'analyste.

Stifel a relevé l'objectif de cours de Logitech (+0,6%) et confirmé "hold". L'analyste a revu ses prévisions de bénéfice par action à la hausse pour les exercices 2021/22 et 2022/23 de respectivement 9% et 13%.

Ce même Stifel a relevé l'objectif de cours de Kühne+Nagel (+0,9%) et confirmé "hold". Le groupe a finalisé l'acquisition d'Apex en mai. La finalisation de l'acquisition d'Apex devrait entraîner une hausse de 600 millions de francs suisses de l'Ebit d'ici 2025. Sans Apex, l'Ebit devrait monter de 50% à 1,6 milliard de francs suisses cette année.

Zurich Insurance (+0,03%) a très légèrement progressé. Le gendarme de la concurrence italien a lancé une enquête sur des soupçons d'entente illicite dans le domaine de l'assurance automobile. La procédure concerne près de 20 comparateurs de prix et assureurs, dont la filiale de Zurich Insurance dans la péninsule.

Sur le marché élargi, Swiss Steel (+16,2%) accueille un nouvel actionnaire de référence avec Peter Spuhler. Le patron de Stadler Rail a repris un paquet de 10% à Bigpoint.

Rieter (+6,1%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours et de recommandation par UBS. L'analyste demeure circonspect quant à l'évolution sur le long terme de la demande pour les textiles en coton, mais anticipe un regain d'investissement du côté de l'industrie de la filature.

L'équipementier de hangars logistiques Interroll (+5,1%) a lancé un avertissement positif sur résultats pour la première moitié de 2021.

Valiant (-4,1% ou 4,10 francs suisses) restait au fond de l'indice SPI, compte tenu de son traitement hors dividende de 5,00 francs suisses.

La porteur Compagnie Financière Tradition (-1,3% ou 1,50 franc) reculait sous le coup d'un traitement hors dividende de 5 francs suisses par action et une action pour 75 détenues.

Le prestataire de services en ligne aux voyageurs LM Group (-1,4%) a creusé ses pertes sur les trois premiers mois de l'année.

