Bourse Zurich: dans le vert, le SMI termine au-dessus des 11'100 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied. Après avoir inscrit son plus haut du jour en début de journée, le SMI a perdu son élan jusqu'à son plus bas vers midi, avant de remonter. Il a terminé au-dessus de la barre des 11'100 points.

A New York , Wall Street pointait aussi dans le vert en matinée. "Comme les actions s'étaient négociées à la baisse vendredi, le scénario type est que les acteurs du marché vont acheter vu que les prix sont plus faibles", a souligné Patrick O'Hare de Briefing.com.

"C'est aujourd'hui, la première séance du nouveau mois et cela pousse généralement à de nouvelles injections de liquidités, surtout quand les taux d'intérêt sont bas et que la tendance du marché a été plutôt haussière jusqu'à présent", a jugé l'analyste.

Le SMI a fini en hausse de 0,88% à 11'119,00 points, avec un plus haut à 11'148,06 et un plus bas à 11'056,71. Le SLI a gagné 0,84% à 1805,68 points et le SPI 0,74% à 14'284,22 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seules Logitech (-2,2%), Clariant (-1,2%) et le bon Schindler (-0,04%) ont fini en rouge.

Le podium du jour se compose de Straumann (+2,0%), Lonza (+1,6%) et Swiss Re, Roche et Partner Group (tous +1,4%).

Roche va lancer en Suisse sa pompe à insuline Accu-Chek Insight.

Novartis (+0,8%) a publié vendredi des données sur le Beovu pour le traitement de l'oedème maculaire lié au diabète. Le laboratoire rhénan a par ailleurs confirmé le programme de développement d'une version biosimilaire de l'aflibercept, dans l'indication contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

L'agence de notation Standard & Poor's a confirmé vendredi que le rachat par Nestlé (+0,3%) de l'américain Bountiful n'entraînera aucune modification de ses notes de crédit.

Aux bancaires, la désastreuse exposition de Credit Suisse (+0,8%) au fonds spéculatif Archegos, qui a laissé sur le seul premier trimestre 2021 une ardoise de 4,4 milliards de francs suisses susceptible de passer à 5 milliards d'ici la mi-parcours, n'aurait rapporté à la banque aux deux voiles que 16 millions en 2020, a assuré le Financial Times.

UBS (+0,6%) et Julius Bär (+0,2%) n'ont pas fait de vague.

Swatch (+1,0%) a connu un début d'année positif. Dans plusieurs marchés de référence, les ventes ont d'ores et déjà dépassé leur niveau d'avant la crise pandémique, et l'horloger biennois, qui anticipe une accélération de la reprise au deuxième semestre, envisage d'étoffer ses capacités de production, a déclaré son patron Nick Hayek dans une interview au Corriere del Ticino.

Pas moins de quatre blue chips publient des résultats partiels mardi: les analystes tablent sur un bénéfice net de 96 millions d'euros pour Adecco (+0,8%) pour une croissance organique de 1,9%.

AMS (+1,0%) devrait avoir affiché un chiffre d'affaires de 1,54 milliard de dollars en raison de la consolidation d'Osram.

Le spécialiste des installations sanitaires Geberit (+0,8%) devrait présenter un bénéfice net de près de 200 millions de francs suisses, avec une croissance des ventes autour de 5%.

Après la clôture mardi, le fabricant de dispositifs chirurgicaux et consommables ophtalmiques Alcon (+0,9%) devrait faire état d'un chiffre d'affaires de 1,93 milliard de dollars.

Sur le marché élargi, Leclanché (+4,0%) a bouclé son exercice 2020 sur une perte nette légèrement réduite.

Landis+Gyr (+0,3%) a annoncé vendredi le rachat d'une part majoritaire de 75% dans le groupe slovène Etrel, afin de se renforcer dans l'électromobilité.

Santhera (-3,8%) n'a pas réussi à atteindre le seuil de deux tiers avec son offre d'échange pour l'emprunt convertible de 60 millions de francs suisses à 5% avec échéance en 2022. Celle-ci sera néanmoins exécutée ce mardi.

Le groupe de cybersécurité Wisekey (-3,3%) a embauché l'ex-conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet, le propulsant à la direction comme chef de la transformation numérique.

Huber+Suhner (-0,8%) a acquis la jeune pousse britannique Roadmap Systems pour un montant non divulgué.

rp/md