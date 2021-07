Bourse Zurich: dans le vert, le SMI un peu au-dessus des 12'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi mercredi sur la lancée positive de la veille et terminé dans le vert. Le SMI, qui avait ouvert au-dessus de la barre symbolique des 12'000 points s'y est maintenu une bonne partie de la séance et en clôture. La saison des résultats s'est poursuivie avec, notamment, les données de Novartis et Julius Bär.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, cherchant à consolider le rebond de la veille à la suite du décrochage de lundi.

"On est loin du marché affaibli qui a prévalu" en début de semaine, a souligné Patrick O'Hare de Briefing.com, notant que les valeurs de l'économie traditionnelle "semblaient montrer une certaine vigueur" à l'ouverture.

Le SMI a terminé en hausse de 0,64% à 12'021,58 points, avec un plus haut à 12'048,55 points et un plus bas à 11'983,23 points. Le SLI a gagné 1,03% à 1945,25 points et le SPI 0,70% à 15'474,09 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé et cinq reculé.

Les perdants du jour sont Kühne+Nagel (-0,9%), Novartis (-0,7%), Nestlé (-0,3%) et Givaudan et Temenos (chacun -0,1%).

Novartis a généré au 2e trimestre des recettes de 12,96 milliards de dollars, en hausse de 9% ou 14% hors effets de changes. La direction du géant pharmaceutique bâlois a assuré avoir constaté une normalisation de la demande dans la plupart des pays et des domaines thérapeutiques, à ses niveaux prépandémiques. L'oncologie ou les génériques restent quelque peu en retrait.

Roche (+0,4%) dévoile ses résultats semestriels jeudi. Les analystes tablent sur des recettes de 30 milliards de francs suisses et un Ebit de base de 11,76 milliards. Le géant rhénan a en outre obtenu de l'Agence sanitaire américaine (FDA) le statut de percée thérapeutique pour le Venclexta (vénétoclax) codéveloppé avec l'américain Abbvie, en combinaison avec l'azaticidine contre certains syndromes myélodysplasiques (SMD).

Givaudan dévoile aussi ses chiffres semestriels jeudi. Les recettes sont attendues à 3,39 milliards de francs suisses et le bénéfice net à 453 millions. Les analystes tablent sur une croissance semestrielle solide, après une progression organique de 8% au premier trimestre. Ces perspectives optimistes sont cependant à nuancer, un ralentissement étant attendu au 2e partiel.

Le podium du jour se compose d'AMS (+3,5%), Swiss Life (+3,2%) et UBS et Logitech (chacun +2,9%).

Egalement recherchée, Julius Bär (+2,2%) a enregistré des résultats en forte hausse sur les six premiers mois de l'année. A la faveur d'avoirs sous gestion en hausse, le bénéfice a enregistré une croissance de près d'un quart à 606 millions de francs suisses. Le programme de réduction des coûts a également contribué à l'amélioration de la rentabilité, a indiqué la banque.

Credit Suisse (+2,2%) a aussi nettement progressé.

ABB (+1,6%) publie aussi jeudi ses chiffres au 2e trimestre. Le chiffre d'affaires est attendu à 7,2 milliards de dollars, les entrées de commandes à 7,2 milliards et le bénéfice net à 650 millions. La progression avec un taux à deux chiffres des ventes et des entrées de commandes est à relativiser, le 2e trimestre 2020 ayant été marqué par la chute liée aux mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus.

Sika (+0,8%) publie des données semestrielles jeudi également. Les analystes prévoient un chiffre d'affaires net de 4,32 milliards de francs suisses et un bénéfice de 462 millions. L'entreprise zougoise a par ailleurs acheté la société américaine American Hydrotech et sa filiale canadienne Hydrotech Membrane Corporation. Cette opération, dont le montant n'est pas précisé, lui permettra de se renforcer dans l'étanchéification des toits et des bâtiments.

Sur le marché élargi, Valora (+7,7%) a vu ses recettes stagner au premier semestre, mais a réduit sa perte nette.

Lalique Group (+5,9%) a acquis, pour 4,4 millions d'euros, l'hôtel-restaurant Château Lafaurie-Peyraguey dans la région de Bordeaux, en France, opérant depuis 2018 sous la marque Lalique.

EFG International (+1,9%) est parvenu à améliorer ses résultats tous azimuts au cours des six premiers mois. Le résultat opérationnel a plus que doublé sur un an, alors que le bénéfice semestriel a été multiplié par trois.

Georg Fischer (+1,2%) a dégagé au premier semestre des résultats globalement en hausse, autant au niveau des recettes que de la rentabilité.

rp/al