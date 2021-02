Bourse Zurich: dans le vert, manque d'impulsions

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la semaine sur une note positive. La journée s'annonçait calme en l'absence des investisseurs américains, Wall Street étant fermée en raison d'un jour férié, le President Day. Côté helvétique, les vacances scolaires devraient renforcer cet état de torpeur dans lequel sont plongés les marchés financiers.

Après les nouveaux records atteints vendredi par les indices américains, les courtiers décrivent l'ambiance sur le marché comme mitigé et soulignent un manque d'impulsion, affirme Raiffeisen dans un commentaire.

Au Japon, le PIB s'est replié de 4,8% l'année dernière, première contraction depuis 2009, mais tous les voyants sont au vert pour 2021 malgré les incertitudes liées à la pandémie de Covid-19.

A 08h05, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,23% à 10'905,19 points et le Swiss Leader Index (SLI) de 0,38% à 1744,64 points. Le Swiss Performance Index (SPI) gagnait 0,24% à 13'608,32 points. Parmi les valeurs vedettes, 22 gagnaient du terrain et six en perdaient. Lonza et Temenos étaient stables.

Le classement était emmené par Logitech (+1,9%), Credit Suisse (+1,5%) et Clariant (+1,2%). Alcon (-0,7%), Givaudan (-0,4%) et Swisscom (-0,3%) fermaient la marche.

La division de banque d'affaires d'UBS (+1,1%) sera désormais dirigée par une seule personne. Robert Karofsky prendra les manettes de cette activité après le départ de son homologue coresponsable Piero Novelli, qui va se consacrer à de nouvelles activités hors de la grande banque.

Les analystes ont planché sur leur modélisation pour l'assureur Zurich (+0,8%), notamment Jefferies et Citigroup, qui ont relevé leur objectif de cours, alors que Morgan Stanley a raboté le sien.

Les poids lourds Nestlé (-0,1%), Roche (-0,2%) naviguaient dans le rouge. Novartis prenait 0,3%.

