Bourse Zurich: dans le vert, plus près des plus bas que des plus hauts

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi, plus près de ses plus bas du jour toutefois que des plus hauts. Le SMI, qui s'était approché de la barre des 12'500 points en début de séance, a par la suite tendu à faiblir et une tentative de remontée dans l'après-midi est restée lettre morte.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée après les chiffres décevants des créations d'emplois dans le secteur privé en août aux Etats-Unis.

Cette déception a été attribuée, pour partie, à la résurgence du variant Delta du coronavirus et aux tensions sur le marché de l'emploi, beaucoup d'employeurs faisant état de difficultés à trouver de la main d'oeuvre.

"Pour la Fed (banque centrale américaine), un ralentissement des créations d'emplois en août sera une raison de patienter avant d'annoncer une réduction de ses achats d'actifs", a réagi Rubeela Farooqi, économiste en chef du cabinet High Frequency Economics, dans une note.

Pour Maris Ogg, présidente de la société de gestion Tower Bridge Advisors, "ces indicateurs d'emplois sont très irréguliers", car influencés par des perturbations liées aux suites de la pandémie, comme les tensions sur le marché de l'emploi et les difficultés d'approvisionnement.

En Suisse, la reprise fulgurante de l'industrie s'est poursuivie en août, malgré un léger fléchissement de l'indice des directeurs d'achats (PMI) en août. L'indicateur concocté par Credit Suisse et la faîtière procure.ch affiche un repli de 3,3 points à 67,7 points, toujours nettement supérieur au seuil de croissance de 50 points refranchi il y a près d'une année.

Le SMI a terminé en hausse de 0,17% à 12'432,79 points, avec un plus haut à 12'491,18 points en début de séance et un plus bas à 12'415,80 points. Le SLI a pris 0,42% à 2023,14 points et le SPI 0,29% à 15'994,64 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et six reculé.

Givaudan et Sika (chacun -0,4%) se partagent la lanterne rouge, derrière Swisscom et Roche (chacun -0,3%), Novartis (-0,2%) et Lonza (-0,1%).

Novartis a conclu un accord commercial avec le National Health Services, le système de santé publique britannique, en vue de traiter avec l'anticholestérol Leqvio (inclisiran) des patients atteints de maladies cardiovasculaires. Quelque 300'000 personnes à haut risque devraient en bénéficier.

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,2%) est resté discret.

Le podium du jour se compose de Temenos (+2,6%), Richemont et Adecco (chacun +2,3%) et Julius Bär (+2,2%).

Julius Bär a relevé la recommandation du titre Richemont à "buy" de "hold" et augmenté l'objectif de cours. Les ventes au premier trimestre 2021/22 étaient déjà supérieures de 22% à celles de 2019, avant la crise, et ont été portées par tous les segments, a souligné l'analyste. L'action avait gagné environ 25% après les chiffres trimestriels, avant de retomber quasiment à son niveau initial, en raison des craintes des investisseurs liées à l'annonce par le gouvernement chinois de la politique dite de "prospérité commune". Voilà une belle opportunité d'achat, selon l'expert.

Dans le sillage de son concurrent genevois, Swatch (+1,5%) a aussi fini dans le haut du tableau.

UBS (+0,5%) et Credit Suisse (+0,3%) ont fait moins bien que leur petite soeur zurichoise.

Sur le marché élargi, TX Group (+26,9%) a poursuivi sur la lancée de la veille (+20%), dans la foulée de l'annonce d'un retour aux profits au 1er semestre et de la création d'une société commune dans le secteur des places de marchés avec Ringier, La Mobilière et la société de capital-investissement Atlantic. A terme, la nouvelle entité, qui sera dirigée par Gilles Despas, le patron actuel de Scout24, a pour objectif d'entrer en Bourse. La BC de Zurich a, suite à cela, relevé sa recommandation à "surpondérer" de "pondérer" et augmenté ses estimations de bénéfice anuel de 39%.

Le spécialiste des accès sécurisés Dormakaba (+0,2% à 662 francs suisses) a généré au cours de son exercice annuel décalé 2020/21 - clos fin juin - un chiffre d'affaires de 2,50 milliards de francs suisses. Le modeste déclin de moins de 2% a été limité par un regain de croissance organique au second semestre. Les actionnaires pourront compter sur un dividende agrémenté de deux francs suisses à 12,50 francs suisses par action. Dans la foulée, Baader Helvea a placé l'objectif de cours (470 francs suisses) sous revue et confirmé "reduce". L'analyste qui suit la société procède à une revue des précédentes estimations et objectifs.

