Bourse Zurich: dans le vert pour entamer la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a bien entamé la semaine et terminé sur une note positive lundi. Le SMI s'est inscrit dans le vert dès l'ouverture, oscillant autour de la barre symbolique des 11'700 points en matinée, avant de passer et de rester au-dessus de ce niveau jusqu'à la fin de la séance. Les valeurs du luxe notamment sont ressorties du lot.

A New York, le marché était fermé (Memorial Day). Les principaux indices américains avaient fini en forte hausse vendredi mettant fin à huit semaines de baisses consécutives pour l'indice Dow Jones et sept semaines pour le S&P 500, a rappelé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Selon cet expert, cette reprise s'explique par un repli de l'indicateur d'inflation PCE en avril aux Etats-Unis, "qui pourrait laisser penser que le pic de l'inflation est derrière les Américains". Cet indicateur s'est élevé à 6,3% sur un an pendant le mois sous revue, contre 6,6% en mars. Sur un mois, le ralentissement est encore plus marqué à 0,2%, contre 0,9% le mois passé.

En Suisse, le baromètre conjoncturel de l'institut KOF a nettement reculé en mai, les économistes tablant sur une évolution conjoncturelles atone. L'emploi est cependant au beau fixe, selon le baromètre de l'emploi de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le SMI a terminé en hausse de 0,76% 11'736,26 points, avec un plus haut à 11'751,16 et un plus bas à 11'673,10. Le SLI a gagné 1,0% à 1834,41 points et le SPI 0,88% à 15'072,36 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et 6 reculé.

Swisscom (-1,2%) a fini lanterne rouge, derrière Partners Group (-0,6% ou 6 francs suisses) ainsi que Temenos et Zurich (chacun -0,3%). Partners Group était traitée hors dividende de 33 francs suisses.

Kühne+Nagel (-0,1%) a décroché un contrat auprès de Shell aux Pays-Bas. Le groupe de Schindellegi soutiendra son client dans la construction d'un site dédié à la production de biocarburant pour les avions (SAF). Aucun détail financier n'a été communiqué.

Le podium du jour se compose de VAT (+5,1%), Straumann et AMS Osram (chacun +3,6%) et Swatch (+3,2%).

Richemont (+2,9%) a également nettement progressé. Selon des courtiers, les valeurs du luxe ont profité des espoirs d'assouplissements sanitaires et de reprise économique en Chine.

Les poids lourds Novartis, Roche et Nestlé (tous +0,3%) ont fini dans le bas du tableau des gagnants.

Novartis a décroché aux Etats-Unis une extension d'homologation pour son traitement cellulaire Kymriah contre le lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire ayant déjà reçu au moins deux options thérapeutiques.

Sur le marché élargi, Aryzta (+12,5%) a enregistré une nette hausse du chiffre d'affaires sur son troisième trimestre décalé 2021/2022, porté notamment par la hausse des volumes. Fort de ses résultats dépassant les attentes des analystes, le groupe zurichois s'est dit bien positionné pour revoir à la hausse ses objectifs annuels.

DKSH (+0,5%) a acquis, pour un montant non précisé, le singapourien DNIV, fournisseur de haute technologie pour l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique.

Obseva (-4,7%) a fortement reculé après l'annonce, vendredi, de l'adaptation de l'accord de financement d'un emprunt convertible conclu avec un fonds géré par JGB Management.

Dans le sillage des résultats annuels de Lem (-2,5%) la semaine passée, Vontobel et Kepler Cheuvreux ont abaissé l'objectif de cours tout en confirmant "buy".

