Bourse Zurich: dans le vert pour entamer la semaine, le SMI passe 11'200 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note positive. Le SMI a connu une séance en dents de scie avant de dépasser la barre des 11'200 points, accentuant ses gains dans le sillage de Wall Street. Après une semaine très calme, le front des nouvelles d'entreprises s'est mis à frémir un peu.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. Les investisseurs sont prêts à croire au scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine après la publication des derniers indicateurs macroéconomiques, selon des experts.

Pour Patrick O'Hare, de Briefing.com, "l'espoir persiste" d'une décélération de l'économie américaine qui ne détériore que modérément le marché de l'emploi et les résultats des entreprises.

L'élan a été impulsé vendredi par le rapport mensuel sur l'emploi, qui a mis en évidence un ralentissement de la hausse des salaires, suivi de l'indice ISM, selon lequel l'activité dans les services s'est contractée en décembre, une première depuis mai 2020.

"L'économie américaine paraît s'orienter vers un atterrissage en douceur plutôt que brutal", a expliqué Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

"Les valeurs de l'immobilier, de l'assurance et du commerce de détail accélèrent", a souligné le gérant. "On ne voit pas ça quand l'économie se dirige vers un naufrage."

S'il devra être confirmé par l'indice des prix CPI pour décembre, attendu jeudi, le reflux de l'inflation, conjugué à des indicateurs qui témoignent d'une économie au rythme de croissance plus faible, accrédite, pour les opérateurs, l'hypothèse d'une accalmie sur le front du resserrement monétaire.

En Suisse, le taux de chômage a reculé l'année dernière à 2,2% en moyenne annuelle, après 3,0% en 2021, le niveau le plus bas enregistré depuis plus de 20 ans. La situation au niveau de l'emploi devrait rester à peu près inchangée en 2023 selon le Seco.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,61% à 11'212,57 points, avec un plus haut à 11'234,13 et un plus bas à 11'152,04. Le SLI a progressé de 1,19% à 1734,52 points et le SPI de 0,72% à 14'378,47 points. Sur les 30 valeurs vedettes, trois seulement ont terminé dans le rouge: Swiss Re (-0,9%), Roche (-0,8%) et Novartis (-0,5%).

Un temps dans le rouge aussi, Nestlé (+0,5%) a redressé la barre sur la fin.

Le laboratoire newjersiais Sonnet Bio Therapeutics a convenu avec Roche d'évaluer son traitement expérimental SON-1010 en combinaison avec le Tecentriq (atézolizumab) du géant pharmaceutique rhénan, dans le cadre d'une étude clinique contre le cancer des ovaires résistant au platine.

Molecular Partners (+8,0% sur le marché élargi) a signé "une lettre d'intention non contraignante" avec Novartis pour négocier un cadre de recherche sur "des risques de contagion émergents au niveau mondial".

Le podium du jour se compose de la volatile AMS Osram (+5,6%), soutenue par des rumeurs de nouveau produit chez Apple ont raconté des courtiers, Sika (+5,1%) et Geberit (+4,3%).

Sika dévoile son chiffre d'affaires 2022 mercredi: les analystes tablent sur 10,6 milliards de francs suisses de ventes, avec une croissance organique de 13,9%, après 15,1% en 2021.

Goldman Sachs a relevé la recommandation pour Geberit à "neutral" de "sell" et augmenté l'objectif de cours. En chute de près de 40% sur les derniers mois, le titre du spécialiste st-gallois de la technique sanitaire se révèle nettement plus faible que le secteur dans son ensemble, selon l'analyste qui note cependant que les risques liés aux hausses de prix de l'énergie et des matières premières ont récemment diminué.

Les bancaires Credit Suisse (+3,2% à 3,061 francs suisses), UBS (+1,4%) et Julius Bär (+1,2%) ont plus ou moins nettement progressé.

Sur le marché élargi, Spexis (+16,1%) a revendiqué le succès d'un premier programme clinique sur une forme inhalée du murépavadine.

L'équipementier automobile Autoneum (+6,5%) a convenu de racheter son concurrent allemand Borgers, spécialisé dans les passages de roue et coques pour cabines de camions ou coffres de voitures. L'opération valorise la firme de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à 117 millions d'euros.

Basilea (+0,9%) a reçu un paiement d'étape de 20 millions de dollars pour le médicament Cresemba de la part de son partenaire Astellas aux Etats-Unis.

Santhera (+0,2%) a annoncé que l'Agence américaine des médicaments (FDA) allait évaluer la demande d'homologation pour Vamorolone.

La BNS (-1,8%) a terminé l'année dans les chiffres rouges, essuyant une perte d'environ 132 milliards de francs suisses en 2022, selon les chiffres provisoires. La Banque nationale suisse ne pourra pas procéder à la distribution d'un bénéfice au titre de l'exercice écoulé.

rp/ck