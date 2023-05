Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi, mettant un terme à quatre séances d'affilée de recul. Après avoir connu un coup de mou avec un passage au rouge en milieu de journée, le SMI est remonté en direction de la barre des 11'400 points, qu'il a refranchie dans le sillage de l'ouverture positive à Wall Street. Le dossier du plafond de la dette américaine, toujours pas réglé, restait toutefois dans tous les esprits. L'annonce de l'accélération de l'inflation PCE en avril aux Etats-Unis a peu influencé les cours.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, portée par l'espoir d'un accord sur le plafond de la dette même si de nouveaux chiffres d'inflation montrent une hausse des prix toujours tenace.

L'indice PCE a augmenté de 4,4% sur un an en avril contre 4,2% le mois précédent. Plus inquiétant, l'indice sous-jacent, en ôtant les secteurs volatils comme l'alimentation et l'énergie, a accéléré à 4,7%.

L'inflation annuelle est donc plus de deux fois plus forte que l'objectif que se fixe la banque centrale. Ces forts chiffres d'inflation atténuaient la possibilité d'une pause durable dans les hausses de taux d'intérêt, comme l'escomptaient les marchés.

"L'inflation est un peu plus soutenue que prévue en avril et suggère que la Fed a encore du pain sur la planche", a indiqué Paul Aswhorth, de Capital Economics.

L'économiste juge toutefois qu'"avec l'impasse sur le plafond de la dette, il est probable que la Fed reste sur la touche en juin", lors de sa prochaine réunion le 14 juin, "mais certains responsables envisagent une nouvelle hausse en juillet".

Le SMI a terminé en hausse de 0,96% à 11'434,24 points, avec un plus haut à 11'464,34 et un plus bas à 11'313,88. Le SLI a gagné 1,06% à 17 points et le SPI 1,06% à 15'066,43 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Partners Group (-2,0% ou -16,40 francs suisses, hors dividende de 37 francs suisses) et Swisscom (-0,4%) sont les seuls perdants du jour.

VAT (+3,9%) précède AMS Osram (+3,1%) et Kühne+Nagel et Logitech (chacun +2,5%) sur le podium du jour.

Aux bancaires, un tribunal singapourien a ordonné à l'ex-fleuron bancaire helvétique Credit Suisse (+1,0%), en voie de rachat forcé par son concurrent UBS (+1,4%), de dédommager le milliardaire et ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili à hauteur de 926 millions de dollars, un montant assorti d'une remise de 79,4 millions.

Les protagonistes sont désormais enjoints à négocier de manière à éviter des doublons dans le calcul des dommages par rapport au verdict rendu fin mars 2022 aux Bermudes, condamnant déjà Credit Suisse à verser au plaignant des dommages et intérêts pour un montant de 607 millions de dollars.

Julius Bär (+0,4%) a aussi gagné du terrain.

Les valeurs du luxe Richemont (+2,1%) et Swatch (+1,4%) ont eu les faveurs des investisseurs.

Les poids lourds Roche (+1,1%), Nestlé (+0,7%) et Novartis (+0,4%) ne sont pas ressorti du lot.

Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'UE recommande de retirer l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché pour Adakveo (crizanlizumab) de Novartis, utilisé dans la prévention des crises vaso-occlusives (CVO) récurrentes chez les patients atteints de drépanocytose âgés de 16 ans et plus.

Sur le marché élargi, la société immobilière Peach Property (+5,3%) a été rétrogradée par Moody's. L'agence de notation a ramené à "Ba3", contre "Ba2" précédemment, la note de crédit CFR ("corporate family rating") de l'entreprise. La perspective a été maintenue à "négative".

La banque cantonale de Lucerne (+2,4%) a annoncé avoir obtenu un montant brut d'environ 490 millions de francs suisses auprès des investisseurs, au terme de l'augmentation de capital lancée début mai. L'établissement cantonal a également confirmé le relèvement de ses objectifs financiers.

Dans un contexte de relèvement des taux d'intérêt, Zug Estates (+0,6%) juge le marché immobilier suisse robuste. Les affaires se sont développées comme attendu ces derniers mois. La société immobilière, qui confirme ses prévisions pour 2023, n'exclut pas une expansion en dehors de sa zone cible.

Intershop (+0,2%) s'apprête à renouveler l'intégralité de sa direction générale. En préambule de la passation de pouvoir annoncée au 1er juillet entre le directeur général de longue date de la société immobilière Cyrill Schneuwly et son successeur désigné Simon Haus, ce sont les trois autres membres du comité exécutif qui ont décidé de rendre leurs tabliers d'ici mi-2024.

Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail (-1,2%), qui a décroché une grosse commande au Kazakhstan en décembre dernier, devrait être en mesure d'effectuer les premières livraisons à la société locale de chemins de fer (KTZ) en 2025 à partir de l'usine acquise dans le cadre de la transaction, qui devra entre-temps être remise en état.

rp/ck