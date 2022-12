Bourse Zurich: dans le vert pour l'avant-dernière séance de l'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive pour son avant-dernière séance de l'année. Après une ouverture franchement négative, le SMI a remonté la pente et a longtemps oscillé autour de l'équilibre et de la barre des 10'800 points. Il s'est installé nettement dans le vert dans le sillage de Wall Street et a terminé proche de son plus haut du jour

Les investisseurs continuaient de balancer entre les espoirs suscités pour l'économie mondiale par la réouverture de la Chine et les craintes que cela ne stimule l'inflation et pousse les banques centrales à poursuivre le resserrement de leur politique monétaire.

Mais paradoxalement, la nouvelle vague de contaminations pourrait entraîner de nouvelles mesures sanitaires dans le monde, ce qui serait défavorable à la croissance, a relevé Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote, dans son commentaire matinal. Inversement, si les restrictions frappaient trop durement l'économie mondiale, les banques centrales pourraient également se montrer plus accommodantes. Cependant pour l'heure, personne n'est assez optimiste pour entrevoir une lueur d'espoir, a constaté l'analyste.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée dans un marché peu étoffé.

"L'année a été clairement difficile pour les investisseurs", a commenté Art Hogan B. Riley Wealth Management.

"2022 a commencé avec la guerre en Ukraine et la Fed qui a relevé les taux, suivi d'une inflation la plus élevée en quatre décennies, de pertes à deux chiffres pour les actions et obligations, de la poursuite des confinements dans la deuxième économie mondiale et du ralentissement du marché immobilier", a-t-il résumé.

A ce jour à Wall Street, l'indice des valeurs vedettes est en repli de 9,5% sur l'année, le S&P 500, le plus représentatif du marché américain, a reculé de 20,6%. Quant au Nasdaq, où se concentrent les populaires valeurs technologiques, il a dégringolé de 35%.

"La bonne nouvelle est que cette année est bientôt terminée", a ironisé M. Hogan.

"La mauvaise, c'est que 2023 pourrait être cahoteuse, au moins pendant les premiers mois", avec la perspective d'une légère récession de l'économie américaine.

Le SMI a terminé en hausse de 0,41% à 10'857,35 points, avec un plus haut à 10'869,90 et un plus bas à 10'737,90. Le SLI a gagné 0,61% à 1660,23 points et le SPI 0,50% à 13'890,92 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Holcim (-0,3%) se retrouve seul perdant du jour.

Kühne+Nagel, Roche et Richemont (tous +0,1%) ont fini en bas du tableau.

Nestlé (+0,2%) et Novartis (+0,3%) n'ont pas brillé non plus.

Novartis a conclu un "accord de principe" en vue du règlement d'une procédure collective avec trois groupes de plaignants aux Etats-Unis portant sur le lancement d'un générique de son traitement Exforge (amlodipine et valsartan) contre l'hypertension. Dans le cadre de cet accord, la multinationale bâloise a indiqué à AWP s'être engagée à verser 245 millions de dollars (227 millions de francs suisses au cours du jour) aux parties adverses pour solde de tout compte dans cette affaire.

De l'autre côté, AMS Osram (+2,6%) a soufflé la première place du podium à VAT Group (+2,4%). Sonova (+2,0%) a pri9s la médaille de bronze.

Aux bancaires, un temps dans le rouge, Credit Suisse (+1,9%) a bien redressé la barre dans l'après-midi. Julius Bär (+0,9%) a surperformé et UBS (+0,5%) sous-performé.

Sur le marché élargi, le spécialiste des solutions de suivi médical à distance SHL Telemedicine (stable) prévoit une cotation supplémentaire sur l'indice Nasdaq de la Bourse de New York. L'entreprise israélienne, qui entend rester à la Bourse suisse, a déposé une demande auprès du régulateur boursier américain (SEC).

EEII (pas traité) a confirmé l'entrée à son capital de l'entrepreneur Alexandre Uldry à hauteur de 92%, alors que Larissa Tchertoka, soeur de l'oligarque ukrainien Ihor Kolomoïsky, détient désormais mois de 3% des parts. "L'acquisition d'EEII faisait partie de notre plan pour développer nos activités dans l'énergie en Suisse", a indiqué à AWP le nouveau propriétaire, également président du conseil d'administration de Swiss Energy Holding, qui avait acquis en septembre 2021 les 117 stations-service de Jubin Frères.

C'était le dernier jour de cotation de l'action Bobst (+1,7% à 57,30 francs suisses).

rp/vj