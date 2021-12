Bourse Zurich: dans le vert pour l'avant-dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi, avant-dernière séance de la semaine, le marché restant fermé vendredi veille de Noël. Le SMI, qui avait encore évolué dans le vert en début de séance, a rapidement perdu son élan et a accentué ses pertes jusqu'à se rapprocher de la barre des 12'600 points en début d'après-midi, avant de remonter et de repasser au vert et au-dessus des 12'700 points en fin de séance, dans le sillage de Wall Street.

A New York, Wall Street poursuivait son rebond à l'approche de Noël et en l'absence de nouvelles économiques d'importance. Pour Patrick O'Hare, de Briefing.com, les investisseurs sont "en position d'attente". "Est-ce que le marché va poursuivre son rebond ou est-ce qu'il va s'essouffler", s'est interrogé l'analyste dans une note.

Par ailleurs, Wall Street, comme les autres places boursières, continuait à suivre de près la vague Omicron, du nom du variant du coronavirus. "Son impact final sur l'économie est encore incertain", a reconnu M. O'Hare, "mais il devient apparent qu'il va affecter la croissance du quatrième trimestre et probablement du premier trimestre" 2022.

Le SMI a terminé en hausse de 0,25% à 12'713,90 points, son plus haut du jour et après un plus bas à 12'601,51 points. Le SLI a gagné 0,53% à 2037,29 points et le SPI 0,45% à 16'228,74 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et huit reculé.

Swisscom (-0,7%) a terminé lanterne rouge, derrière Givaudan (-0,5%) et Temenos (-0,2%).

Les poids lourds Roche et Nestlé (chacun -0,1%) et Novartis (-0,01%) n'ont pas réussi à s'extraire du rouge. Novartis veut acquérir le groupe britannique Gyroscope Therapeutics, spécialisé dans les thérapies géniques oculaires, et a procédé à un versement initial de 800 millions de dollars qui sera suivi de paiements d'étapes plafonnés à 700 millions.

Sandoz, filiale de Novartis, a pour sa part soumis une demande d'homologation auprès du régulateur européen EMA pour le biosimilaire trastuzumab, un anticorps monoclonal utilisé pour le traitement du cancer HER2-positif et des cancers gastriques métastatiques.

Le podium du jour se compose de Straumann (+3,1%), Sonova (+3,0%) et Logitech (+2,8%). Avec Partners Group (+2,5%), ces titres sont les seuls à avoir gagné plus de 2%.

Sika (+0,4%) va convoquer une assemblée générale extraordinaire, pour laquelle une augmentation du capital conditionnel figurera à l'ordre du jour, en lien avec deux emprunts convertibles existants. La hausse du cours a poussé de nombreux détenteurs de ces prêts à convertir leurs titres de dette.

Aux bancaires, Julius Bär (+0,5%) s'est trouvé une nouvelle directrice financière, Evie Kostatis, qui remplacera Dieter Enkelmann, le titulaire du poste en place depuis de nombreuses années. Il s'agit de la première femme à diriger les finances du gestionnaire de fortune zurichois.

Credit Suisse (+0,6%) et UBS (+0,3%) ont aussi gagné du terrain. La banque aux deux voiles s'est séparée de salariés impliqués dans la gestion des fonds liés à la société d'affacturage Greensill, placés en liquidation, a indiqué le groupe bancaire à AWP, confirmant des informations du portail financier Inside Paradeplatz.

Lundi, la banque aux trois clés avait annoncé se pourvoir en cassation contre sa condamnation en France à un total de 1,8 milliard d'euros pour avoir, selon la Cour d'appel de Paris, mis en place un "système" visant à "faciliter" la fraude fiscale de riches contribuables français. Le recours a un effet suspensif.

Sur le marché élargi, SFS Group (+6,4%) renforce ses activités dans l'outillage. Le spécialiste saint-gallois des systèmes de fixation reprend son partenaire de longue date, l'entreprise allemande Hoffmann. L'opération, dont le montant n'est pas dévoilé, renforce sensiblement le groupe de Suisse orientale, la firme munichoise dégageant un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros (1,03 milliard de francs suisses), plus de la moitié des 1,9 milliard attendus par SFS cette année.

Burckhardt Compression (+2,6%) a finalisé la reprise du néerlandais Mark van Schaick. Ce dernier est désormais filiale à 100% du fabricant de compresseurs. Le montant de l'opération n'a pas été révélé. L'entreprise néerlandaise réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 9 millions de francs suisses.

Valora (+1,0%), à côté de ses points de vente k kiosk, disposera également de distributeurs automatiques. Le groupe bâlois prévoit d'en installer environ 300 d'ici la fin de 2022 en Suisse. Cette offre doit renforcer la disponibilité d'aliments prêts à être consommés et de boissons. Les automates comprendront aussi quelques articles non-alimentaires. Le paiement se fera par carte et des distributeurs automatiques à écran tactile nouvellement développés sont notamment utilisés.

Zur Rose (-4,2%) a encore reculé après le report de l'ordonnance numérique en Allemagne.

rp/al