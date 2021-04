Bourse Zurich: dans le vert pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi vendredi sur sa lancée positive de la veille. Le SMI, qui avait encore hésité en tout début de séance, passant un moment dans le rouge, a rapidement retrouvé le chemin de la hausse, inscrivant son plus haut du jour sur le coup des 11 heures. Il a par la suite reperdu de l'élan et s'est mis à osciller dans une fourchette d'une trentaine de points environ au-dessus de la barre des 11'200 points.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. Au cours d'une discussion dans le cadre des réunions du FMI, le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell a de nouveau insisté sur le fait que la reprise était "incomplète". Il a redit que les achats de bons du Trésor par l'institution, pour soutenir la reprise et conserver des taux d'intérêt bas, se poursuivraient jusqu'à ce qu'il y ait "de substantiels progrès".

Vendredi, les échanges étaient mitigés en début de séance "exactement à l'opposé de ce qu'ils étaient la veille", alors que les grosses capitalisations du secteur de la tech "ont des hoquets", a souligné Patrick O'Hare de Briefing.com.

En Suisse, le taux de chômage a diminué à 3,4% en mars, en recul pour le deuxième mois d'affilée, après un plus haut atteint en janvier dernier. Les économistes interrogés par AWP étaient plus pessimistes, anticipant un taux entre 3,5% et 3,7%. Les dernières données relatives au chômage partiel montrent en revanche une explosion de cette mesure dans les entreprises.

Le SMI a terminé en hausse de 0,28% à 11'238,52 points, avec un plus haut à 11'247,01 points et un plus bas à 11'190,70 points. Le SLI a gagné 0,17% à 1822,91 points et le SPI 0,53% à 14'329,31 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et huit reculé.

Le podium du jour se compose de Lonza (+1,9%), Givaudan (+1,7%) et Straumann (+1,6%).

L'assemblée générale de Straumann a accepté tous les points à l'ordre du jour, dont un dividende de 5,75 francs suisses par action.

Le colosse verniolan des arômes et parfums publiera ses recettes trimestriels mardi prochain. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 1,62 milliard de francs suisses, porté par la progression de la division Parfums. Avant cela, UBS a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". Après les bons chiffres de concurrents comme Henkel et Beiersdorf, l'analyste s'attend à un bon début d'année pour le genevois.

ABB et Kühne+Nagel (chacun +1,1%) et Sonova (+1,0%) ont aussi gagné 1% ou plus.

Sous réserve du feu vert de l'assemblée générale du 4 mai, Lafargeholcim (+0,9%) abandonnera l'an prochain la partie française de son nom "Lafarge" dans sa raison sociale. Par ailleurs, les actionnaires se verront proposer l'élection du patron Jan Jenisch au sein du conseil d'administration. Le cas échéant, M. Jenisch conservera parallèlement ses attributions de directeur général.

Les poids lourds Roche (+0,8%), Nestlé (+0,5%) et Novartis (+0,3%) n'ont pas fait pas de vague dans le gros du peloton des gagnants.

Zurich Insurance (-4,7% ou 18,90 francs suisses) a terminé lanterne rouge. L'action était traitée hors dividende de 20 francs suisses.

Credit Suisse et AMS (chacun -2,3%) complètent le trio des plus gros perdants.

La banque aux deux voiles continue de voir pleuvoir les dégradations de recommandation pour son action. Morgan Stanley préfère désormais aussi adopter une appréciation neutre, dans le sillage des affaires Greensill et Archegos. Le titre Credit Suisse a plongé de 12% depuis fin décembre. En comparaison, les concurrents UBS (+0,3%) et Julius Bär (+0,03%) présentent des hausse de quelque 20%.

Sur le marché élargi, Ems-Chemie (+0,5%) a profité au premier trimestre d'une bonne évolution de ses affaires, ses clients continuant à reconstituer leurs stocks et leurs capacités de production après les tumultes du coronavirus. Le chiffre d'affaires s'est étoffé de 14,1% sur un an à 566 millions de francs suisses.

Pour 2021, la direction prévoit une hausse du chiffre d'affaires et de l'excédent opérationnel (Ebit) par rapport à l'exercice écoulé, se basant sur un scénario de poursuite de la reprise de l'économie mondiale.

Le conglomérat Schweiter (+1,9%) s'est emparé d'une participation minoritaire dans un producteur polonais de matériaux pour éoliennes. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

