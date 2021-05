Bourse Zurich: dans le vert pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note positive vendredi. Le SMI a connu une petite alerte en début de séance, avec de brefs passages dans le rouge. L'indice phare s'est ensuite bien repris, et a connu un nouveau fléchissement dans le sillage des statistiques américaines sur les créations d'emploi, avant de reprendre sa progression pour terminer au plus haut du jour.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée après le très décevant rapport sur l'emploi.

La première économie mondiale n'a créé que 266'000 emplois en avril, bien loin du million attendu par les analystes, selon le ministère du Travail. Le taux de chômage a augmenté d'un dixième de point de pourcentage à 6,1% quand les analystes le voyaient reculer à 5,8%.

"C'est un rapport vraiment bizarre, il n'y a pas de doute. Attendons le mois prochain", a déclaré à l'AFP le stratégiste JJ Kinahan, de TD Ameritrade. "C'est très difficile pour les analystes d'apprécier un tel chiffre, car les Etats rouvrent tous à des rythmes très différents", a-t-il justifié.

En Suisse, la situation du marché du travail continue de s'améliorer. Le taux de chômage a encore diminué en avril, à 3,3%, après 3,4% en mars. Le chômage partiel est en revanche en progression, constituant un filet de sécurité pour les employés et les entreprises.

Les nuitées hôtelières ont bondi de 47,1% en mars par comparaison à la même période une année auparavant. Sur les trois premiers mois, le solde reste négatif sur un an (-32,7%).

Le SMI a terminé en hausse de 0,6% à 11'173,57 points, son plus haut du jour, avec un plus bas à 11'106,42 points. Sur l'ensemble de la semaine écoulée, l'indice vedette de la Bourse suisse a progressé de 1,37%. Le SLI a gagné 0,65% vendredi à 1816,19 points et le SPI 0,73% à 14'362,75 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et sept reculé.

Traité hors dividende de 2 francs suisses, Holcim (-3,4% ou 1,94 franc) a terminé avec la lanterne rouge. Credit Suisse, Swisscom (chacun -0,5%), Julius Bär (-0,3%), Givaudan (-0,2%), Kühne+Nagel et Geberit (chacun -0,1%) sont les autres perdants du jour.

UBS (+0,1%) a légèrement progressé.

Après les résultats trimestriels de Geberit, quatre analystes ont revu leur copie et ont tous augmenté l'objectif de cours. L'expert d'Exane BNP a en plus relevé sa recommandation à "outperform" de "neutral".

Le podium du jour se compose de Logitech (+3,3%), Alcon (+2,8%) et AMS (+2,6%).

La porteur du fabricant de puces autrichien n'a pas souffert d'abaissements d'objectif de cours par Julius Bär et Stifel, qui ont tous deux confirmé leur recommandation d'achat (buy). C'est également le cas de l'émanation de Novartis, qui a vu son objectif de cours raboté coup sur coup par JPMorgan et Vontobel - qui restent cependant neutres sur le titre - dans le sillage de la publication de son premier partiel.

Le spécialiste des aides auditives Sonova (+1,9%) a signé un accord pour racheter la division Consumer de l'allemand Sennheiser pour 200 millions d'euros (219 millions de francs suisses) en liquide. Le groupe de Stäfa veut élargir son portefeuille de produits, notamment dans les casques sans fil qui connaissent une croissance rapide.

Les poids lourds Nestlé (+0,2%), Novartis (+0,5%) et Roche (+1,2%) ont évolué diversement mais ont tous fini dans le vert.

Après les chiffres trimestriels d'Adecco (+1,8%), Deutsche Bank a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste estime que le marché du recrutement de personnel devrait poursuivre sa croissance au cours de six prochains mois, avant d'atteindre un pic.

Swiss Life (+1,2%) devrait lever le voile la semaine prochaine sur son premier partiel. Les analystes prédisent au numéro un helvétique de l'assurance-vie un volume d'affaires en hausse sur un an.

Sur le marché élargi, Asmallworld (+7,1%) a qualifié son chiffre d'affaires trimestriel de "record" et anticipe un chiffre d'affaires de 6,8-7,0 millions au 1er semestre et de 12,5-13,0 millions en 2021.

HBM Healthcare Investments (+0,5%) a bouclé son exercice 2020/21 sur une envolée de 313,9% de son bénéfice net à 756,3 millions de francs suisses, ce qui constitue un record depuis la création de la société il y a 20 ans.

Aluflexpack (-0,3%) a entamé l'année 2021 sur de bons rails avec des revenus en hausse de 12,7% sur un an à 62,5 millions d'euros au premier trimestre. Dans la foulée, la filiale de Montana Tech Components confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Principal perdant de la veille, Zur Rose (+11,0%) a rebondi à l'annonce de l'adoption par le Parlement allemand d'une loi visant à moderniser le système de santé, qui prévoit notamment des simplifications en matière de prescriptions électroniques.

rp/buc