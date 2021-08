Bourse Zurich: dans le vert pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini légèrement dans le vert vendredi, au lendemain d'un net recul. Après avoir fait une petite pointe au-dessus des 12'400 points en ouverture, le SMI a rapidement plongé jusqu'à un plus bas du jour et s'est ensuite mis à évoluer en dents de scie jusque dans l'après-midi. Il a regagné du terrain dans le sillage de l'ouverture positive à Wall Street et a terminé un peu au-dessus de la barre symbolique des 12'400 points.

A New York, Wall Street montait légèrement en matinée.

"Il y a ces mêmes facteurs d'hésitation qui ont prévalu parmi les investisseurs toute la semaine. Le maître mot c'est +inquiétudes+", a résumé Patrick O'Hare de Briefing.com.

Pour cet analyste, ces inquiétudes portent sur "l'impact économique de la vague du variant Delta, la répression règlementaire en Chine, l'environnement géopolitique instable". Sans compter la réduction des achats d'actifs de la Fed qui pourrait commencer avant la fin de l'année, un peu plus tôt que prévu. "La confluence de toutes ces préoccupations a mis le marché dans une position défensive", a conclu M. O'Hare.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,10% à 12'415,66 points, avec un plus bas à 12'327,29 et un plus haut à 12'425,23 en début de séance. Le SLI a pris 0,28% à 2009,34 points et le SPI 0,16% à 15'917,89 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et 8 reculé.

Les plus gros gagnants du jour sont Lonza (+1,8%), Partners Group (+1,4%) et Geberit et AMS (chacun +1,2%).

Au lendemain des bons chiffres de Geberit, Baader Helvea a relevé l'objectif de cours et confirmé "add". L'analyste s'attend à une croissance organique en 2021 de 13,4% après 8,4% et il a relevé attentes pour l'Ebitda et ses estimations de bénéfice par action pour 2021 et 2022, de respectivement 7,5 et 5,5%. Le recul de la marge sera inévitable selon l'expert, qui l'anticipe au 2e semestre à 29,5%.

Le chimiste de la construction Sika (+1,0%) a annoncé dans la nuit la cession de son unité européenne de revêtements industriels à l'américain Sherwin-Williams, pour un montant non dévoilé.

Swatch (+0,8%) a remonté la pente après sa chute de la veille, alors que Richemont (-0,3%) a encore reculé. Ces derniers jours, le luxe a souffert des velléités de Pékin de réclamer une redistribution des richesses en Chine et des craintes liées à la propagation du variant Delta du coronavirus.

UBS a relevé l'objectif de cours de Straumann (+0,8%) et confirmé "neutral". Le spécialiste des implants dentaires continue de battre les attentes des analystes, de gagner des parts de marché, d'investir dans la recherche et le développement et de faire des acquisitions a salué l'analyste et la direction n'anticipe aucun ralentissement de la demande de la clientèle pour l'heure.

Mirabaud Securities a relevé l'objectif de cours de Givaudan (+0,5%) et maintenu "hold". L'analyste a relevé ses estimations de bénéfices d'en moyenne 4%, pour prendre en compte des expectatives de marges plus élevées.

Du côté des perdants, Kühne+Nagel (-1,2%) a fini lanterne rouge, derrière Roche (-1,0%) et Clariant (-0,7%).

Novartis (+0,1%) a légèrement progressé et Nestlé (+0,2%) un peu plus nettement.

Les bancaires Credit Suisse (-0,3%), Julius Bär et UBS (chacune +0,2%) ont évolué diversement.

Sur le marché élargi, le fabricant de puces et capteurs U-Blox (-10,3%) a retrouvé les chiffres noirs, mais avec des données nettement inférieures aux attentes.

One Swiss Bank (-2,6%) a comme prévu bouclé le premier semestre sur une perte nette de 2,8 millions de francs suisses. La banque genevoise, qui a récemment fusionné avec son homologue Banque Profil de Gestion, explique sa contre-performance par un écart d'acquisition de plus de 2,5 millions occasionné par la transaction finalisée en juin, avec effet rétroactif au 1er janvier.

La société de participations Nebag (-1,6%) a, comme annoncé auparavant, retrouvé les chiffres noirs au 1er semestre. Elle a bénéficié de la détente au niveau des effets de la pandémie sur l'environnement industriel et de la fermeté des marchés financiers, avait-elle précisé jeudi soir.

La société immobilière PSP Swiss Property (-0,8%) a affiché une généreuse rentabilité sur les six premiers mois de l'année.

Le distributeur d'abonnements et d'accessoires de télécommunications Mobilezone (+3,6%), a vu sa rentabilité s'envoler au premier semestre, malgré des recettes en repli. La direction a relevé ses objectifs de résultat opérationnel pour l'année en cours.

Adval Tech (stable, 14 titres échangés) a confirmé et précisé ses résultats semestriels préannoncés avec une embellie à tous les niveaux. Mais le groupe de Niederwangen ne fait toujours pas de prévision concrète pour les mois à venir et l'ensemble de l'exercice.

