Bourse Zurich: dans le vert pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi. Le SMI a affiché une progression plus ou moins constante dès l'ouverture, jusqu'à repasser et à s'installer au-dessus de la barre symbolique des 11'300 points. Les investisseurs ont été rassurés par les signaux de détente de l'inflation en provenance des Etats-Unis, de quoi espérer que la Réserve fédérale (Fed) se montrera un peu plus accommodante avec sa politique monétaire.

A New York, Wall Street cédait un peu de terrain en matinée, déçue par des indicateurs mitigés que de bons résultats bancaires ne parvenaient pas à compenser.

Plusieurs grandes banques américaines ont dévoilé vendredi des résultats confortables pour le premier trimestre grâce notamment à la hausse des taux d'intérêt, semblant avoir été à peine touchées par les remous qui ont ébranlé début mars le monde de la finance.

Mais dans le même temps, un recul de 1% des ventes au détail en mars - plus qu'attendu -, a un peu refroidi l'enthousiasme des investisseurs. "Les ventes au détail ont été faibles et décevantes en mars", surtout du fait de la baisse des coûts de l'essence mais aussi d'un recul des ventes automobiles, a souligné Chris Low de FHN Financial.

Un autre indice a présenté une activité mitigée pour mars, celui de la production industrielle. Celle-ci ressort en progression à +0,4%, mieux que prévu, mais c'est seulement grâce à la demande de chauffage qui a dopé l'indice de production des services publics alors que celui de la production manufacturière a reculé de 0,5%.

En Suisse, les prix à la production et à l'importation (PPI) sont légèrement remontés en mars, après une modeste accalmie le mois précédent. L'indice des prix à la production et à l'importation a progressé de 0,2% par rapport à février pour atteindre 109,3 points, après un repli de 0,2% le mois précédent.

Le SMI a terminé en hausse de 0,75% à 11'342,86 points, avec un plus bas à 11'268,31 en tout début de séance et un plus haut à 11'368,38. Le SLI a gagné 0,58% à 1772,67 points et le SPI 0,86% à 14'859,62 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et 6 reculé.

Swiss Re (-5,7% ou -5,38 francs suisses) a terminé lanterne rouge, traité hors dividende de 6,40 francs suisses. Kühne+Nagel et Sonova (chacun -1,5%) complètent le trio des plus gros perdants.

Julius Bär (+4,0%), Richemont (+3,2) ainsi que le bon Schindler et Logitech (chacun +2,6%) ont fini sur le podium.

Soutenues par les bons chiffres trimestriels des grandes banques américaines JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo, les deux autres bancaires Credit Suisse (+1,7%) et UBS (+2,1%) ont également fini dans le haut du tableau.

Barclays a relevé sa recommandation pour Julius Bär à "overweight" de "equal weight" et porté l'objectif de cours à 81 de 66 francs suisses. Les analystes britanniques préviennent que leurs confrères sous-estiment largement les défis inhérents au processus d'intégration de Credit Suisse au sein d'UBS. Julius Bär pourrait dans ce cadre profiter d'une hémorragie de capitaux en provenance de la banque aux trois clés remaniée.

Les poids lourds Nestlé (+1,2%), Novartis (+0,4%) et Roche (+0,2%) ont gagné plus ou moins du terrain.

VAT Group (+0,4%) a fait l'objet de commentaires hétéroclites dans le sillage de la présentation la veille de résultats trimestriels mitigés. Le fabricant de soupapes à vide affiche sur les trois premiers mois de l'année une performance mitigée, entre revenus convaincants et entrées de commandes décevantes, a commenté l'analyste de Credit Suisse. Celle de Berenberg a estimé que VAT a franchi le creux de la vague en termes de demande. Elle prévoit un rétablissement progressif des entrées de commandes à compter du trimestre en cours déjà.

Sur le marché élargi, le spécialiste des rayons-X et radiofréquences Comet (-3,5%) a prévenu que l'exercice en cours s'inscrira dans la droite ligne de son premier trimestre: en recul. Cela n'a pas empêché les actionnaires d'accepter le dividende 3,70 francs suisses par action lors de leur assemblée générale.

Le constructeur de machines de câblage Komax (-1,3% ou -3 francs suisses) était traité hors dividende de 5,50 francs suisses, tout comme le gestionnaire de patrimoine VZ Holding (+6,0% ou +4,70 francs suisses) qui versera 1,74 franc par titre à ses propriétaires.

L'usineur de tôles Bystronic (-1,3%) a vu ses recettes progresser sur les trois premiers mois de l'année, contrairement à ses entrées de commandes.

La société pharmaceutique sécheronne Relief Therapeutics (-5,7% à 0,0011 franc) s'est encore enfoncée dans le rouge l'an dernier, accusant une perte de plus de 50 millions de francs suisses pour des recettes d'un peu plus de 16 millions.

Sulzer (+1,8%) et Bossard (-0,2%) publient lundi des informations sur la marche des affaires au 1er trimestre. Pour le premier, les analystes attendent des entrées de commandes de 904 millions de francs suisses. Pour le second, le chiffre d'affaires est attendu à 300 millions de francs suisses.

