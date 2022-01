Bourse Zurich: dans le vert pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied et terminé dans le vert. Le SMI a ouvert en nette progression par rapport à la clôture de vendredi et il a inscrit son plus haut du jour en début de matinée, avant de modérer un peu ses gains.

Dans l'après-midi, l'indice phare de SIX a oscillé autour de la barre des 12'200 points. Il est ensuite remonté nettement au-dessus en fin de journée, s'approchant à moins de dix points des 12'300 points, dans le sillage de Wall Street, avant de reperdre sur la fin.

A New York, les trois indices principaux évoluaient en ordre dispersé en matinée.

Depuis le début de l'année, les indices ont été ébranlés par les projets de hausses de taux de la Fed. Le Dow Jones a perdu 4,4%, le S&P 500 7% et le Nasdaq 12%.

"Cette nouvelle année démarre durement. Le S&P 500 va inscrire son pire mois depuis mars 2020", lorsque la pandémie de Covid 19 s'est installée aux Etats-Unis, a commenté Art Hogan de National Securities, en soulignant que l'indice qui représente l'ensemble du marché américain approche la correction (soit une baisse d'au moins 10%).

Sur le front des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed), les investisseurs pensent en moyenne qu'elle va opérer cinq hausses, a ajouté l'analyste. Certaines banques, comme Bank of America, pensent même à sept relèvements en 2022.

Les marchés sont inquiets des "tensions inflationnistes tenaces", mais aussi troublés par la politique monétaire à venir de la Fed, qui devrait "être agressive", ont estimé les analystes de Schwab, mentionnés par l'AFP.

Le SMI a terminé en hausse de 1,01% à 12'226,70 points, avec un plus haut à 12'291,90 et un plus bas à 12'175,78. Le SLI a gagné 1,12% à 1952,39 points et le SPI 1,11% à 15'512,80 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé, 4 reculé et Givaudan a fini stable.

Swisscom (-0,7%) a terminé lanterne rouge du petit groupe des perdants, derrière Swiss Re (-0,6%), Swatch (-0,3%) et Zurich (-0,1%).

Richemont (+2,2%) a fait nettement mieux que son concurrent biennois.

Partners Group (+3,7%) a fini sur la plus haute marche du podium, suivi par Sika (+3,5%) et Kühne+Nagel (+2,7%).

Le spécialiste des placements privés a probablement profité d'une recommandation d'achat (buy) par UBS, qui a aussi relevé l'objectif de cours, laissant entrevoir un potentiel haussier de 42% par rapport à la clôture de vendredi. La grande visibilité, la résilience des marges et une solide dynamique de croissance n'ont pas changé. La valorisation actuelle du titre offre aux investisseurs une porte d'entrée très intéressante. D'autres observateurs avertissent toutefois que la correction des dernières semaines pourrait continuer.

Aux bancaires, Credit Suisse (+2,3%) a terminé près du podium. UBS (+1,0%) et Julius Bär (+0,3%) sont restées plus discrètes.

La banque aux trois clés dévoile ses chiffres au 4e trimestre mardi. Les analystes prévoient un bénéfice net de 873 millions de dollars. La grosse inconnue sera la constitution éventuelles de nouvelles provisions en relation avec le dossier judiciaire en France.

Julius Bär publiera pour sa part ses données annuelles mercredi. Les experts tablent sur un bénéfice annuel ajusté de 1,18 milliard de francs suisses. Ils prévoient une sensible hausse de la rentabilité et le maintien de l'afflux de fonds frais.

Les poids lourds Roche (+0,4%), Nestlé (+0,9%) et Novartis (+1,0%) ont fini dans le gros du peloton.

Filiale américaine de Roche, Genentech a obtenu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) l'homologation du traitement ophtalmologique faricimab, qui sera commercialisé sous le nom Vabysmo. Ce produit injectable a été autorisé pour le traitement de la dégénérescence maculaire humide liée à l'âge (DMLA) et l'oedème maculaire diabétique (OMD).

Novartis publie mercredi ses chiffres au 4e trimestre. Les analystes attendent un chiffre d'affaires de 13,27 milliards de dollars et un bénéfice net de base de 3,15 milliards.

Le conglomérat d'électrotechnique ABB (+1,9%) a renforcé sa présence déjà majoritaire dans le capital du constructeur chinois de bornes de recharge pour véhicules électriques Chargedot. La participation a été portée à 80% de 67%, sans détail financier.

Sur le marché élargi, Wisekey (+9,4%) a annoncé un chiffre d'affaires annuel en hausse de 50% à 22,2 millions de dollars.

MCH (+6,1%) s'attend à réduire ses pertes en 2021, a indiqué le directeur général Beat Zwahlen dans un entretien au magazine Bilan.

Obseva (+0,3%) veut augmenter son capital. Le conseil d'administration propose l'émission de 23,4 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 1/13 franc par titre.

rp/ol