Bourse Zurich: dans le vert pour terminer la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi. Après avoir hésité sur la direction à prendre en début de séance, le SMI a opté pour le vert et il a même franchi la barre symbolique des 11'400 points et a terminé sur un nouveau plus haut de l'année. Holcim pour les blue chips et les banques EFG et Vontobel ont retenu l'attention après les résultats trimestriels, avant une semaine qui s'annonce particulièrement chargée, avec notamment les chiffres de Credit Suisse et UBS.

A New York, Wall Street cédait un peu de terrain en matinée, les investisseurs restant en position d'attente avant les résultats de plusieurs géants de la technologie, la semaine prochaine.

"Il n'y a pas eu beaucoup de conviction à l'achat ou la vente" depuis le début de la semaine, malgré une avalanche de résultats de sociétés et une nouvelle salve d'indicateurs macroéconomiques, a commenté, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le SMI a fini sur un gain de 0,61% à 11'460,58 points, plus haut du jour et de l'année et après un plus bas à 11'371,42. Le SLI s'est enrobé de 0,40% à 1787,57 points et le SPI a avancé de 0,69% à 15'049,41 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé et 12 reculé.

Alcon (+2,1%), Sonova (+1,8%) et Nestlé (+1,4%) ont fini sur le podium du jour.

Nestlé crée une coentreprise dédiée à ses activités de pizzas surgelées en Europe, avec le fonds d'investissement français PAI Partners, dans laquelle le géant agroalimentaire ne garde qu'une part minoritaire avec des droits de vote égaux à son partenaire.

Le géant de Vevey dévoile son chiffre d'affaires trimestriel mardi et les analystes attendent une croissante organique de 7,3% et un chiffre d'affaires de 23,2 milliards de francs suisses.

Roche (+1,2%) et Novartis (+0,9%) ont aussi soutenu l'indice.

Novartis dévoile ses résultats trimestriels mardi également et les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 12,4 milliards de dollars et un bénéfice de base de 3,2 milliards.

Stifel a réduit l'objectif de cours du bon de jouissance Roche et confirmé "hold".

ABB (+0,1%) publie ses résultats trimestriels mardi. Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 7,52 milliards de dollars et un bénéfice net de 877 millions.

Temenos (+0,7%) publie des données mardi, après la clôture de la Bourse. Le chiffre d'affaires devrait être de 226 millions de francs suisses et l'Ebit de 56,9 millions si l'on en croit les prévisions des analystes.

Dans le camp des perdants, Geberit (-1,6% ou 7,80 francs suisses, hors dividende de 12,60 francs suisses) a fini lanterne rouge, derrière UBS (-1,2%) et Swiss Re (-1,0%) et Credit Suisse (-0,9%).

UBS dévoile ses résultats trimestriels mardi, au lendemain des derniers publiés par la banque aux deux voiles encore indépendante. Pour la banque aux trois clés, les analystes prévoient un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars. En février dernier, la banque aux deux voiles avait annoncé tabler sur une lourde perte. La fusion forcée entre UBS et Credit Suisse accapare l'attention à tous les niveaux et va reléguer au second plan les résultats. Les analystes et les investisseurs s'intéresseront essentiellement aux déclarations sur l'union entre les deux géants bancaires.

La troisième bancaire, Julius Bär (+0,6%) a gagné du terrain.

Holcim (-0,3%) a revu à la hausse ses objectifs de croissance pour l'exercice en cours, après avoir bouclé les trois premiers mois sur un chiffre d'affaires en baisse de 11,1% sur un an à 5,73 milliards de francs suisses, en raison notamment de la cession de ses activités indiennes en septembre dernier.

Pour Kühne+Nagel (-0,7%), qui dévoile aussi des données mardi, le chiffre d'affaires est attendu à 2,3 milliards de francs suisses et l'Ebit à 516 millions.

Sur le marché élargi, EFG International (+0,6%) a vu sa performance accélérer au premier trimestre, grâce notamment à la hausse des taux d'intérêt à l'échelle mondiale, qui a fait doubler le produit des opérations d'intérêt.

La banque de gestion Vontobel (+0,5%) a augmenté ses avoirs sous gestion au premier trimestre, mais essuyé un reflux d'argent nouveau, en raison notamment de sa division gestion d'actifs, a annoncé vendredi l'établissement zurichois.

La société de placements BB Biotech (-2,8%) a accusé sur les trois premiers mois de 2023 une nouvelle perte nette de 253,9 millions de francs suisses, après avoir déjà essuyé un déficit d'un tiers de milliard sur l'exercice écoulé.

Le groupe bancaire Valiant (inchangé) a confirmé s'attendre à un bénéfice plus élevé pour l'année en cours, sans préciser de fourchette. En 2022, le bernois avait enregistré un profit net de 129,5 millions de francs suisses.

Les titres suivants étaient traités hors dividende: Bachem (+2,4% ou 2,25 francs suisses, dividende 0,75 franc), Bucher (-4,0% ou -16,60 francs suisses, dividende 13 francs suisses), Coltene (-5,2% ou -4,10 francs suisses, dividende 3,30 francs suisses), Georg Fischer (-1,5% ou -1,05 franc, dividende 1,30 franc), Orior (-2,5% ou -2,10 francs suisses, dividende 2,50 francs suisses), Sulzer (-3,8% ou -3,0 francs suisses, dividende 3,50 francs suisses) et Vetropack (-2,3% ou -1,05 franc, dividende 1,0 franc).

