Bourse Zurich: de légers gains avant Pâques et la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse montrait un peu d'assurance jeudi, avant le week-end de Pâques. Les incertitudes liées à l'inflation semblaient reléguées au second plan, alors que la Banque centrale européenne (BCE) doit rendre ses dernières décisions de politique monétaire. En Suisse, les prix à la production et à l'importation ont bondi.

A en croire les analystes de Raiffeisen, la bonne humeur sur les marchés financiers est imputable à la situation aux Etats-Unis, les dernières données des prix à la consommation ayant quelque peu réduit les exigences en matière de relèvement de taux d'intérêt. Wall Street a terminé en hausse mercredi, dans le sillage de ces perspectives.

Les regards se tournent maintenant vers la décision de politique monétaire de la BCE, soulignent les analystes de Raiffeisen. Pour Ipek Ozkardeskaya, les banquiers centraux européens doivent agir rapidement. La spécialiste de Swissquote exhorte la BCE à procéder à des relèvements à la fin de l'été, sous peine de voir l'euro s'effondrer et le problème d'inflation s'accentuer.

Les prix à la consommation et la production en Suisse ont pris l'ascenseur en mars dans le sillage des cours du pétrole. L'inflation a particulièrement touché les prix importés, en hausse de plus de 10% sur un an.

A 9h10, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,14% à 12'395,95 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) prenait 0,05% à 1914,37 points. Le Swiss Performance Index (SPI) s'enrobait de 0,16% à 15'860,21 points. Parmi les valeurs vedettes, 16 progressaient et 12 reculaient. ABB et Logitech étaient stables.

Holcim caracolait en tête, avec une progression de 3,3%. Le géant des matériaux de construction était porté des rumeurs de cession de sa filiale indienne. Les valeurs du luxe Richemont (+1,8%) et Swatch (+1,9%) complétaient le trio de tête, visiblement en l'absence de nouvelles.

A l'autre extrémité du tableau, Julius Bär (-4,1% ou -2,05 francs suisses) était traité hors dividende de 2,60 francs suisses et Sika (-2,1% ou -6,5 francs suisses) de 2,90 francs suisses.

VAT (-2,1%) était boudé malgré un chiffre d'affaires trimestriel étoffé de 37% sur un an et supérieur aux récentes expectatives formulées par le groupe saint-gallois.

Le fabricant d'aides auditives Sonova (-0,2%) ne semblait pas tirer profit du lancement d'un programme de rachat d'actions plafonné à 1,5 milliard de francs suisses, des titres destinés à la destruction.

Les poids lourds de la cote Nestlé (-0,1%), Roche (+0,1%) et Novartis (+0,4%) ne parvenaient pas à accorder leurs violons.

Sur le marché élargi, le fabricant de matériaux composites Gurit (porteur: -0,7%) a annoncé la cession de ses activités aérospatiales à l'autrichien Isovolta, sans mentionner le prix de la transaction mais en évoquant une contraction des recettes suite à l'opération.

fr/vj