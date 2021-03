Bourse Zurich: de peu dans le rouge pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini dans le rouge vendredi. Après un plongeon sous les 10'900 points en début de séance, le SMI des valeurs vedettes s'est repris en matinée, jusqu'à frôler l'équilibre sur le coup de midi. Il est ensuite redescendu pour remonter nettement dans la dernière ligne droite et terminer sur une note presque inchangée.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, après que la Réserve fédérale (Fed) a annoncé aux banques qu'elle levait une mesure temporaire d'assouplissement de leurs capitaux requis, prise pendant la pandémie pour soutenir l'activité, mettant les valeurs bancaires sous pression.

"Juste avant que le marché ouvre, la Fed a dit qu'elle n'étendait pas la règle qui permettait aux banques d'assouplir leurs niveaux de capital", a relevé Peter Cardillo de Spartan Securities. "Nous sortons de la pandémie et les choses doivent revenir à la normale et c'est plus dur", a-t-il ajouté.

Le SMI a fini en recul de 0,06% à 10'967,37 points, avec un plus bas à 10'891,67 et un plus haut à 10'975,90 points. En rythme hebdomadaire, l'indice phare de SIX a gagné 1,2%. Le SLI a clôturé en baisse de 0,44% à 1771,41 points et le SPI de 0,03% à 13'862,45 points. Sur les 30 principales cotations, 23 ont reculé, six avancé et le bon Schindler a fini entre deux étages.

Le podium du jour se compose de Temenos (+1,6%), Nestlé (+1,2%) et ABB (+0,9%). Les poids lourds pharmaceutiques Roche (+0,6) et Novartis (+0,4%) ont également progressé, ainsi que Logitech (+0,5%).

Côté perdants, Richemont (-3,1%) a écopé de la lanterne rouge - apparemment sous le coup de prises de bénéfices après sa récente appréciation - derrière Clariant (-2,2%) et Swatch (-1,8%).

Au lendemain de la conférence de bilan de Swatch, Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de la porteur et confirmé "buy". L'horloger biennois a confirmé son solide démarrage de l'année 2021.

Les bancaires UBS (-1,7%), Credit Suisse (-1,3%) et Julius Bär (-0,8%) ont aussi fini dans le fond du classement.

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a constaté dans un rapport que les cinq établissements bancaires dits d'importance systémique, dont un effondrement menacerait la stabilité du système financier, ont réalisé des progrès dans leurs plans de sauvetage et de recouvrement.

Sur le marché élargi, Wisekey (+45,8%) s'est envolé après l'annonce la veille du développement d'une application "Non Fungible Token" (NFT).

Interroll (+4,3%) a dévoilé un bénéfice net en forte hausse de 28% à 71,7 millions de francs suisses l'an dernier, alors que le résultat d'exploitation (Ebit) a bondi de 30,1% à 94,1 millions. Le conseil d'administration proposera un dividende de 27 francs suisses par action nominative, contre 22,50 francs suisses en 2019.

Mobimo (+3,3%) a pris connaissance "avec regret" du rejet de son projet Agglolac dans sa forme actuelle par une majorité au sein des Conseils communaux des villes de Bienne et de Nidau, dans le canton de Berne. Cet échec n'aura aucune influence sur la marche des affaires pour l'année en cours, selon l'entreprise.

Idorsia (+1,4%) a été temporairement suspendu de négoce en début d'après-midi, le temps d'annoncer l'homologation par l'Agence américaine du médicament (FDA) du Ponvory (ponesimod) contre la sclérose en plaques. Le traitement expérimental avait été repris par Johnson & Johnson au moment du rachat d'Actelion en 2017, dont Idorsia constitue une émanation.

Aluflexpack (-0,3%) a renoué avec la rentabilité l'an dernier. Le fabricant argovien de solutions d'emballage a engrangé un bénéfice de 9 millions d'euros, contre une perte nette de 3,4 millions en 2019. Aucun dividende ne sera cependant distribué, la direction préférant se concentrer sur les "projets de croissance" du groupe.

rp/buc