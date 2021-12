Bourse Zurich: début de semaine difficile pour le SMI

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté du mauvais pied l'avant-dernière semaine de l'année raccourcie - la Bourse SIX étant fermée vendredi. A l'image de ses consoeurs européennes, la place zurichoise a pâti de la propagation du variant Omicron en Europe et de nouvelles restrictions sanitaires.

Après avoir ouvert dans le rouge vif, le SMI des valeurs vedettes a plongé nettement sous la barre des 12'500 points, avant de se redresser à la mi-journée et de refranchir le cap des 12'600 points, qu'il n'est toutefois pas parvenu à défendre jusqu'au bout.

Wall Street évoluait en forte baisse dans les premiers échanges. Les marchés avaient visiblement de la peine à digérer le coup d'arrêt porté au gigantesque plan de réformes du président Joe Biden par un sénateur de son propre camp.

Le Forum économique mondial (WEF), qui devait se réunir du 17 au 21 janvier à Davos, a été reporté. Les périodes de fêtes pourraient aussi "contraindre certains pays à annoncer des restrictions dures après les fêtes de fin d'année", prévient Vincent Boy, analyste chez IG France.

Sur le marché de l'énergie, les cours du gaz flambaient, tandis que ceux du pétrole reculaient fortement sur fond de craintes de recul de la demande, mais également de baisse des perspectives de croissance, après le rejet par le sénateur démocrate américain Joe Manchin du vaste plan de relance du président américain Joe Biden.

"Compte tenu du nombre de risques de baisse, il n'est guère surprenant de voir les investisseurs adopter une approche plus prudente à l'approche des fêtes de fin d'année", résume Craig Erlam, analyste auprès d'Oanda.

En Allemagne, l'économiste Joachim Nagel va devenir, sur proposition du gouvernement allemand, le prochain dirigeant de la Bundesbank, un choix de "continuité" pour l'institution dans un contexte d'envolée des prix. Il devrait ainsi succéder au démissionnaire Jens Weidmann, une figure de l'orthodoxie monétaire.

Le Swiss Market Index (SMI) s'est enfoncé de 0,99% à 12'589,89 points, avec un plus haut à 12'622,93 et un plus bas à 12'467,72 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a abandonné 1,06% à 2008,36 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,83% à 16'048,68 points. Sur les 30 "blue chips", six ont gagné du terrain, 24 en ont perdu.

Sur la dernière ligne droite, Kühne+Nagel (+3,0%) a devancé Vifor (+1,8%). Le laboratoire saint-gallois et son partenaire American Regent ont trouvé un accord avec les fabricants de produits pharmaceutiques génériques Mylan Laboratories et Sandoz aux Etats-Unis.

Geberit et Lonza (+0,6% chacun) se sont partagé la troisième marche du podium. L'américain Moderna, client du biochimiste bâlois, a fait état de résultats "encourageants" sur le niveau de protection conféré par une dose de rappel de son vaccin contre le variant Omicron.

Novartis (-1,5%) a subi un échec d'une phase III pour l'anticorps ligelizumab contre l'urticaire chronique spontané. L'annonce d'un partenariat stratégique avec le groupe chinois BeiGene pour son candidat ociperlimab, un nouveau type de traitement oncologique, n'a pas suffi à redresser la barre.

L'autre paquebot pharmaceutique Roche (1,1%) a également pris l'eau, alors que Nestlé (-0,06%) est resté juste en dessous de la ligne de flottaison.

AMS Osram (-1,7%) a annoncé la cession de ses activités de luminaire horticole pour 272 millions de dollars.

Temenos (-3,1%) a écopé de la lanterne rouge, derrière Credit Suisse (-3,0%) et les assureurs Swiss Re (-2,9%) Swiss Life (-2,7%).

Le numéro deux bancaire helvétique a confirmé les rumeurs qui avaient fuité en fin de semaine dernière concernant le départ du directeur général (CEO) de sa filiale américaine et président de sa banque d'affaires, qui s'était vu retirer la direction de la division de gestion d'actifs suite à la débâcle du fonds Greensill.

UBS (-2,2%) a annoncé juste après le gong de clôture avoir formé un pourvoi en cassation dans le dossier fiscal français.

Sur le marché élargi, Galenica (+0,3%) a cédé le bâtiment de son siège principal de Berne à un fonds immobilier de Credit Suisse Asset Management pour environ 40 millions de francs suisses.

Landis+Gyr (-0,4%) rebondissait cependant modestement. Le fabricant de compteurs électriques va céder sa participation de 16,8% dans la coentreprise australienne Intellihub Operations pour 203,4 millions de francs suisses.

Implenia (-2,0%) a remporté un contrat de 75 millions de francs suisses auprès de Bauherrn Wärme Hamburg pour la construction d'un tunnel destiné au nouveau système de chauffage à distance.

Achiko (+5,9%) a lancé sa cotation secondaire à Wall Street, de même qu'Obseva (-2,4%).

buc/ck