Bourse Zurich: début de semaine en hausse après le rebond de vendredi

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note positive, surfant sur le rebond de vendredi, dont ont pu profiter les places financières européennes et américaines, sans que celui-ci ne leur permette toutefois de terminer la semaine écoulée dans le vert. Quelques nouvelles d'entreprises ont animé la matinée.

"Si le rebond de vendredi a été un soulagement, cela n'a pas changé le fait que les marchés sont en train de prendre en compte la perspective d'un fort ralentissement de l'économie mondiale et la tendance générale reste celle de rebonds de ventes", souligne dans une note Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Cette semaine, les investisseurs auront les yeux rivés sur la Banque centrale européenne (BCE), qui doit préciser jeudi son offensive contre l'inflation croissante en zone euro.

Vers 09h08, le SMI prenait 0,31% à 11'016,63 points, tandis que le SLI gagnait 0,56% à 1686,56 points et l'indicateur élargi SPI de 0,3% à 14'204,69 points. Sur les 30 valeurs constitutives du SLI, 26 gagnaient du terrain et quatre en perdaient.

Les bancaires profitaient tout particulièrement de l'embellie, surtout Credit Suisse (+2,7%) et Julius Bär (+2,5%), qui prenaient la tête du podium provisoire, en première et deuxième position. UBS (+1,5%) avançait plus mollement.

Les valeurs du luxe Richemont (+2,4%) et Swatch (+2,2%) étaient également en pleine forme après avoir présenté leurs résultats semestriels respectivement vendredi et jeudi dernier. Des commentaires d'analystes favorables apportaient leur soutien.

Les poids lourds pharmaceutiques Novartis (-0,7%) et Roche (-0,5%) ne profitaient pas de la bonne tendance et s'affichaient en queue de peloton, en dernière et avant-dernière position. Le deuxième a annoncé le lancement d'un nouveau test de dépistage, à la fois antigène et anticorps, pour soutenir la lutte contre le virus de l'hépatite C.

Nestlé (+0,6%) suivait par contre la tendance positive.

Du côté du marché élargi, le gestionnaire d'actifs GAM (+8,0%) a averti s'attendre au premier semestre à une lourde perte et à un recul des avoirs sous gestion. L'établissement a évoqué un "environnement de marché négatif" marqué par une importante volatilité. Vontobel a abaissé dans la foulée l'objectif de cours.

Georg Fischer (+0,4%) a de son côté informé du rachat de la société italienne de services de machines-outils Vam Control, via sa division Machining Solutions, pour un montant non dévoilé.

Le gestionnaire genevois de brevets pharmaceutiques Relief Therapeutics (+5,6%) a annoncé qu'Acer Therapeutics, son partenaire américain, a soumis son traitement Acer-001 (phénylbutirate de sodium) à une nouvelle demande auprès de la FDA.

