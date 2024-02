Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note positive. Le SMI a été largement soutenu par ses poids lourds, alors que la saison des résultats marquait une pause. L'indice a même repassé la barre symbolique des 11'400 points à son plus haut du jour, terminant de peu au-dessous. Les investisseurs étaient dans l'attente des informations distillées après la clôture par Temenos.

A New York, Wall Street était fermé pour cause de jour férié (President's Day).

Sur le front macroéconomique, le tourisme et la consommation ont retrouvé des couleurs durant les congés du Nouvel An lunaire en Chine, dépassant leurs niveaux prépandémie, selon des chiffres officiels publiés au moment où l'économie chinoise se retrouve sous pression.

"La semaine démarre sur de bonnes nouvelles en provenance de Chine et sur de moins bonnes pour les colombes de la Fed", a résumé Ipek Ozkardeskaya. Selon l'analyste de Swissquote, les craintes augmentent qu'un fort rebond d'activité en Chine risque d'avoir un impact sur l'inflation, alors que la hausse des coûts de l'énergie et du fret maritime - en raison des attaques de navires en mer Rouge - pourraient moins impacter les prix.

Dans le courant de la semaine, les investisseurs surveilleront, mercredi, le compte-rendu de la réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Suivra jeudi l'indice PMI pour février et l'inflation en janvier (2e estimation) dans la zone euro et vendredi le produit intérieur brut de l'Allemagne au 4ème trimestre.

Le SMI a terminé en hausse de 0,78% à 11'398,44 points, avec un plus haut à 11'407,31 points et un plus bas à 11'292,66 points durant la première heure de transactions. Le SLI a gagné 0,50% à 1894,21 points et le SPI 0,69% à 14'900,36 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et 9 reculé.

La porteur Roche (+1,9%) a fini sur la plus haute marche du podium, devant le bon de jouissance Roche (+1,7%) et Nestlé (+1,5%).

Roche a annoncé vendredi que l'Autorité américaine du médicament (FDA) a validé une extension d'homologation pour son traitement Xolair (omalizunab). Le produit du géant pharmaceutique bâlois est désormais autorisé pour les enfants à partir d'un an et les adultes souffrant d'une ou plusieurs allergies alimentaires.

Le troisième poids lourd, Novartis (+1,3%) a également terminé aux avant-postes.

Le bâlois a annoncé étudier diverses options stratégiques concernant l'avenir de sa filiale indienne Novartis India Limited, cotée à la bourse de Bombay. Parmi elles, figure la possibilité de céder sa participation dans cette entité.

JPMorgan a réduit l'objectif de cours de Sika (+1,5%) et confirmé "neutral", alors que Morgan Stanley et Vontobel ont augmenté l'objectif de cours confirmant respectivement "overweight" et "buy". A moyen terme, les vecteurs de croissance demeurent intacts et la marge peut être améliorée grâce aux synergies issues de l'acquisition de MBCC, a notamment relevé l'expert de Morgan Stanley.

Dans le camp des perdants, Julius Bär (-1,3%) a terminé lanterne rouge, derrière Richemont et Swiss Re (chacun -0,8%).

UBS a relevé l'objectif de cours du réassureur et confirmé "sell" après les chiffres, alors que Jefferies a lui abaissé l'objectif et confirmé "hold". Pour l'analyste de la banque aux trois clés, la situation des réserves d'assurance pour accident aux Etats-Unis s'est quelque peu détériorée ces derniers mois. Malgré des provisions supplémentaires de 600 millions de dollars, cette situation ne devrait pas être prise à la légère. Le dividende devrait aussi être inférieur aux attentes ces prochaines années et l'expert continue de privilégier les concurrents Munich Re et Scor.

Julius Bär et JPMorgan ont relevé l'objectif de cours et confirmé respectivement "hold" et "neutral" pour le bon Schindler (-0,3%). Etant l'un des chefs de file mondiaux de l'industrie des ascenseurs et escaliers roulants, le lucernois est bien positionné pour tirer profit des perspectives de croissance à long terme, a notamment commenté l'analyste de la banque zurichoise.

Sur le marché élargi, Temenos (+8,8%) a repris de l'altitude après la déconfiture de la semaine dernière. L'éditeur genevois de logiciels bancaires devait publier après la clôture ses résultats annuels définitifs. Mais les investisseurs attendaient surtout une réaction aux accusations de manipulations lancées jeudi par le vendeur à découvert new-yorkais Hindenburg Research. Vendredi, le fonds activiste Petrus Advisers avait réclamé le départ immédiat du directeur général Andreas Andreades.

Also (-0,4%), CPH (-2,0%), Oerlikon (-1,1%) et Siegfried (+0,4%) publient leurs résultats annuels mardi.

