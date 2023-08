Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note légèrement positive. Le SMI est resté en vert durant toute la séance, avec un plus haut en milieu de journée. Il a nettement fléchi sur la fin et terminé près de son plus bas du jour. Les incertitudes sur la vivacité de l'économie mondiale et chinoise en particulier subsistent et inquiètent les investisseurs.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée à l'orée d'une semaine qui sera marquée par la traditionnelle réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, à partir de jeudi.

"Vu le peu d'indicateurs à l'agenda cette semaine, les investisseurs vont se focaliser sur les interventions des responsables de la Fed qui vont culminer vendredi avec le discours du président Jerome Powell au symposium économique de Jackson Hole" dans le Wyoming, a commenté Will Compernolle de FNH Financial.

"Les marchés vont se tourner vers M. Powell pour avoir une idée du centre de gravité de la Fed après la réunion de fin juillet" où la banque centrale américaine a relevé légèrement les taux pour la onzième fois en près de 18 mois.

Pour Patrick O'Hare de Briefing.com, la tentative de rebond lundi "était motivée par l'inclination des investisseurs à acheter les actions à la baisse".

"Cela ne peut guère être autre chose vu que les taux obligataires grimpent, que la banque centrale chinoise a déçu avec une baisse de ses taux d'intérêt plus faible que prévu (...) et la tempête tropicale qui inonde la Californie du Sud", a estimé l'analyste.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,09% à 10'848,34 points, avec un plus haut à 10'926,01 et un plus bas à 10'842,63 en ouverture. Le SLI a grignoté 0,03% à 1706,76 points et le SPI 0,05% à 14'307,85 points. Sur les 30 valeurs vedettes, gagnants et perdants s'équilibrent.

Les valeurs de la construction Holcim (-1,7%) et Sika 8-1,1%) ont reculé le plus fortement avec le bon Lindt (-1,0%).

Geberit a figuré longtemps dans le trio des plus gros perdants. Julius Bär, Mirabaud Securities et Stifel ont à l'unisson abaissé l'objectif de cours avec des recommandations entre "hold" et "buy". Pour l'analyste de la banque Zurichoise, bien que le groupe d'installations sanitaires fasse toujours partie des meilleurs de sa catégorie, une réévaluation n'est pas à l'ordre du jour au vu des perspectives de volume modérées. Toutefois, le deuxième partiel devrait avoir marqué le creux de la vague, la base de comparaison pour les troisième et quatrième trimestres devenant plus favorable.

La volatile AMS Osram (+2,7%) précède Alcon (+1,4%) et Adecco et Sonova (chacun +0,9%) en tête du classement du jour.

Les poids lourds Novartis (+0,7%), Nestlé (+0,3%) ont gagné du terrain, Roche (-0,3%) en a perdu.

Ce dernier a vu une homologation de son anticorps monoclonal Mabthera (rituximab) radiée par le ministère russe de la Santé. Sollicitée par l'agence AWP, la direction de la multinationale rhénane a précisé que cette décision ne concerne que le certificat d'enregistrement du rituximab en solution de 1600 mg pour administration sous-cutanée, destiné à des patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique.

Aux bancaires, Julius Bär (+0,5%) a fait mieux qu'UBS (-0,2%).

Les valeurs du luxe Richemont (+0,5%) et Swatch (+0,2%) ont aussi progressé.

LBBW a relevé la recommandation pour Swisscom (+0,2% à 529,60 francs suisses) à "acheter" de "conserver" et objectif 590 francs suisses. L'analyste a qualifié les résultats semestriels de solides avec stabilité du chiffre d'affaires et hausse de l'Ebitda.

Sur le marché élargi, la société immobilière Epic Suisse (+1,0%) a vu ses revenus locatifs progresser sur les six premiers mois de l'année, mais l'effet des revalorisations des propriétés a plombé la rentabilité de la société zurichoise. La direction a néanmoins relevé ses perspectives pour l'ensemble de 2023.

Le spécialiste des emballages Aluflexpack (-2,3%) a vu sa rentabilité reculer sur les six premiers mois de l'année, malgré la progression des recettes. Le bénéfice net avant minoritaires a fondu à 1,3 million, après 8,3 millions un an plus tôt. Les prévisions pour l'ensemble de l'année ont cependant été confirmées.

Un incendie s'est déclaré samedi dans l'usine de Vetropack (-5,1%) à Kremsmünster, dans l'ouest de l'Autriche. Aucune victime n'est à déplorer et le sinistre a été rapidement maîtrisé, mais la production a été entravée.

rp/ib