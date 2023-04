Bourse Zurich: démarrage du bon pied, porté par la croissance chinoise

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait débuter la séance de mardi en terrain positif, après une clôture dans le rouge lundi. Les regards se tournent vers la Chine et les premières indications économiques de croissance depuis la levée des restrictions sanitaires anti-Covid.

La Chine a annoncé une nette accélération de sa croissance économique au premier trimestre (+4,5% sur un an), suite au redémarrage de l'activité dans le pays. "C'est surtout grâce à la consommation privée que la croissance du PIB atteint cet ordre de grandeur. Comme le montrent les données de mars, les investissements dans la construction continuent de reculer", a précisé Thomas Gitzel, chef économiste de VP Bank dans un commentaire. L'économie chinoise n'avance pas encore à pleine allure, selon lui.

"Une solide croissance chinoise est excellente pour les marques françaises de luxe et aussi pour beaucoup d'autres entreprises dans le monde, a ajouté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, mais cela signifie également une envolée potentielle des prix de l'énergie et des matières premières, ce qui stimulerait l'inflation", laissant moins de choix aux banques centrales et réduisant l'effet positif sur les actions.

Plusieurs indicateurs sont annoncés, comme le baromètre mensuel de l'institut ZEW mesurant le moral des investisseurs allemands et les chiffres mensuels de l'emploi et du chômage outre-Manche. La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, doit prendre la parole à Washington. Mercredi, ce sera au tour du Livre Beige de la Réserve fédérale américaine d'être publié.

A 08h15, le pré-SMI extrapolé par Julius Bär prenait 0,27% à 11'341,80 points. Seuls Sika (-0,4%) et Holcim (-0,3%) reculaient.

Le chimiste zougois de la construction a vu ses ventes reculer au premier trimestre, mais a tout de même confirmé ses objectifs annuels. Il compte toujours finaliser le rachat de la division MBCC de BASF au 1er semestre.

Stifel a abaissé la recommandation de Holcim à "hold", contre "buy" précédemment. L'objectif de cours a été relevé à 57 francs suisses, contre 52,50 francs suisses.

Roche (+0,9%) a présenté à l'occasion du congrès annuel de l'Association américaine de recherche oncologique (AACR) des données prometteuses d'une étude clinique de phase Ib Go42144 sur une combinaison de son produit expérimental divarasib et de cétuximab, commercialisé par l'allemand Merck sous la marque Erbitux.

En France, Nestlé (+0,1%) va indemniser des dizaines de victimes du scandale des pizzas Buitoni contaminées par la bactérie E. coli. Le montant n'a pas été dévoilé. Cet accord à l'amiable clos le volet civil de l'affaire.

Novartis grappillait aussi 0,1%.

UBS (+0,2%) a obtenu le feu vert de la Commission des OPA afin de pouvoir modifier la destination des titres repris dans le cadre de son programme de rachat d'actions en 2022. Une partie des actions ne sera pas détruite comme prévu initialement, mais utilisée pour financer la fusion avec Credit Suisse (+0,3%).

Hors SMI, Basilea (-0,8%) a fait part d'un nouveau report pour le dépôt d'une demande d'homologation de son antibiotique ceftobiprole.

DKSH (+0,2%) a annoncé s'associer au fabricant de système de pesage et d'instruments d'analyse suisse Mettler Toledo.

ck/al