Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté le négoce sans énergie lundi, après une semaine chargée en banques centrales et une clôture de Wall Street en ordre dispersé vendredi. Peu d'impulsions sont à attendre au niveau macroéconomique ce lundi, mais le reste de la semaine dévoilera son lot de données.

"Aujourd'hui, nous analyserons l'indice manufacturier de la Fed de Dallas", a souligné John Plassard de Mirabaud Banque. Plusieurs indications sont à venir dans les prochains jours, comme les commandes de biens durables en février aux États-Unis mardi, puis les ventes au détail en Allemagne en février jeudi. "Vendredi, c'est l'inflation préliminaire de mars qui sera à l'honneur en France et en Italie, mais aussi (et surtout?) l'inflation PCE de février aux États-Unis ainsi que le discours de Jerome Powell", a conclu l'expert.

"Cette semaine, les Etats-Unis dévoileront leur dernière mise à jour du PIB au quatrième trimestre et l'économie américaine devrait avoir progressé de plus de 3% au dernier partiel de l'an dernier", a noté Ipek Ozkardeskaya de Swissquote. "C'est inférieur à la croissance de près de 5% du trimestre précédent, mais c'est bien supérieur à la croissance moyenne pour une économie qui se prépare à voir sa politique monétaire s'assouplir".

En Suisse, les économistes sondés par le KOF anticipent toujours une croissance réelle du PIB de 1,4% cette année, mais revoit à la baisse celle hors manifestations sportives. Ils sabrent aussi leurs estimations en matière d'investissement en biens d'équipements.

A 09h09, le SMI perdait 0,255 à 11'623,50 points, après une clôture vendredi en recul. Le SLI se délestait de 0,27% à 1908,50 points et le SPI de 0,11% à 15'290,39 points. Sur les trente valeurs vedettes, quatorze s'affichaient en vert et autant en rouge. Logitech et la nominative du labo bâlois Roche faisaient du surplace.

Swatch Group prenait la tête avec un gain de 0,60% devant UBS et SIG (+0,4% chacun).

Le concurrent Richemont perdait 0,1%.

Roche grappillait 0,1% quand les autres poids lourds Nestlé et Novartis reculaient de respectivement 0,1% et 0,2%.

Lonza (-0,4%) fait l'objet d'un relèvement d'objectif de cours par Jefferies à 647 francs suisses (637), et d'une confirmation à l'achat.

ABB et Givaudan, traités hors dividende de 0,87 franc pour le premier et de 68,00 francs suisses pour le second, chutaient de respectivement 1,4% et 1,2%. Sonova écopait de la lanterne rouge (-2,3%).

Sur le marché élargi, Swiss Steel (-11,2%) a confirmé le départ du conseil d'administration de deux représentants de Peter Spuhler, qui contrôle l'actionnaire principal, PCS Holding, de l'aciériste lucernois. La presse dominicale s'est fait l'écho des velléités de désengagement de Swiss Steel de la part du patron de Stadler Rail.

BB Biotech (-3,4%) et Oerlikon (-3,1%) étaient pénalisés par leur traitement hors dividende de respectivement 2,00 francs suisses et 0,20 franc.

La société immobilière Epic Suisse (+0,6%) a vu sa rentabilité être pénalisée par les revalorisations. Les actionnaires recevront tout de même un dividende amélioré.

