Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté les échanges jeudi en terrain négatif, dans la foulée d'une clôture déjà dans le rouge mercredi. Après la publication de l'inflation américaine, plus élevée qu'escompté, c'est au tour de la décision de la Banque centrale européenne d'être attendue par les investisseurs. En Suisse, les nouvelles étaient rares.

La Banque centrale européenne (BCE) annoncera cet après-midi si elle procède ou non à une dixième hausse consécutive des taux d'intérêt depuis juillet 2022. La décision de politique monétaire sera scrutée de près, alors que l'inflation d'août dans la zone euro, à 5%, a largement dépassé l'objectif fixé à 2% et que la croissance économique des pays à la monnaie unique ralentit.

"Pas plus tard qu'en début de semaine, on s'attendait à ce que la BCE ne relève pas ses taux lors de la réunion d'aujourd'hui", a noté Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. A quelques heures de ce rendez-vous, "le scénario le plus probable est celui d'une hausse de 25 points de base; les marchés monétaires évaluent à 68% la probabilité d'un relèvement de 25 pb".

En Suisse, l'indice des prix à la production et à l'importation a diminué de 0,2% en août par rapport au mois précédent. Des baisses de prix ont été enregistrées avant tout pour les produits pharmaceutiques et chimiques quand les produits pétroliers et les hydrocarbures ont renchéri, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Vers 9h05, le SMI égarait 0,03% à 10'983,39 points, le SLI 0,10% à 1730,15 points quand le SPI grappillait 0,04% à 14'439,22 points. Sur les trente valeurs vedettes, quinze évoluaient dans le vert, Sika et Swiss Life étaient stables et treize reculaient.

Le trio de tête était composé de Kühne+Nagel (+1,2%), Straumann (+0,8%) et Sonova (+0,7%).

Une fois autonomisée de Novartis (+0,2%), la filiale dédiée aux biosimilaires Sandoz fera partie des indices SLI et SMIM à la Bourse suisse, a fait savoir mercredi soir SIX Swiss Exchange.

Les autres poids lourds Nestlé et le bon Roche gagnaient chacun 0,2%.

A l'inverse, UBS perdait 0,3%. Le réassureur Swiss Re se délestait aussi de 0,3% et Zurich Insurance perdait 0,4%.

VAT reculait de 0,5%. Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à "hold", de "buy". L'objectif de cours a lui été relevé à 350 francs suisses, contre 330 francs suisses.

En queue de peloton se trouvaient le bon Lindt (-0,4%), Swatch Group (-0,7%) et Julius Bär (-0,9%). Barclays a légèrement baissé l'objectif de cours de l'horloger biennois à 255 francs suisses contre 260, invoquant des ventes décevantes en Chine.

Sur le marché élargi, Autoneum (-3,6%) a détaillé son projet d'augmentation de capital, destiné à se refinancer suite à l'acquisition des activités automobile de son concurrent allemand en faillite Borgers. L'opération doit rapporter quelque 100 millions de francs suisses.

Le conseil d'administration de Von Roll (stable), en voie d'acquisition par le chimiste allemand Altana via sa filiale Elantas, a démissionné de ses fonctions mercredi lors l'assemblée générale. Le titre va aussi être décoté de la Bourse suisse.

Le développeur de logiciels bancaires Crealogix (stable) a dégagé à fin juin un résultat annuel net à l'équilibre après une perte de 16,9 millions de francs suisses il y a un an.

