Bourse Zurich: dernière séance de la semaine positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi. Après avoir encore très brièvement passé au rouge en tout début de séance, le SMI s'est redressé jusqu'à inscrire un plus haut du jour peu après midi. Il a ensuite petit à petit réduit un peu ses gains et a fini juste sous la barre des 11'500 points.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée.

Selon des courtiers, la remontée des marchés s'explique par des déclarations de Vladimir Poutine qui s'est dit "confiant" dans une issue positive des pourparlers avec l'Ukraine.

"Aux niveaux actuels du marché, il n'en faut pas beaucoup au rayon bonnes nouvelles pour changer l'humeur rapidement", a observé Art Hogan, de National Security. "Et c'est ce qui se passe aujourd'hui." "Ce marché crédule, ou des algorithmes implacables, semble prêt à voir dans les propos de Poutine (...) une voie de sortie", a commenté, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Le marché reste sur quatre semaines consécutives de baisse et pourrait voir un petit rebond vendredi", a anticipé Art Hogan.

Le SMI a terminé en hausse de 0,92% à 11'495,69 points, avec un plus haut à 11'674,05 et un plus bas à 11'381,68. Le SLI a gagné 1,10% à 1815,10 points et le SPI 0,86% à 14'618,14 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé, cinq reculé et le bon Schindler a fini stable.

Givaudan (-1,5%) a terminé lanterne rouge, derrière Swatch (-0,9%) et Kühne+Nagel (-0,7%).

Après le départ de l'analyste titulaire, Credit Suisse à interrompu la couverture du titre Kühne+Nagel. La banque aux deux voiles affichait jusqu'ici une recommandation "sous-performer" et un objectif de cours de 256 francs suisses.

Nestlé (-0,5%) a aussi pesé sur l'indice, alors que Novartis (+1,2%) et Roche (+1,0%) ont soutenu l'indice.

Le géant de Vevey a suspendu la livraison de certains aliments vers la Russie, frappée de sanctions après l'invasion de l'Ukraine. Les exceptions concernent les produits de première nécessité comme les aliments pour bébés ou encore les céréales. Nestlé va également continuer à fournir les commerçants spécialisés et les cliniques vétérinaires russes en aliments thérapeutiques pour animaux.

JPMorgan a abaissé l'objectif de cours de Roche et confirmé "neutral". L'analyste a réduit ses prévisions de bénéfice de base par action de 1 à 6% pour la période 2022-2026, dans le sillage de la publication des résultats au quatrième trimestre.

Swiss Life (+3,7%) précède Julius Bär (+3,4%) et Temenos (+2,8%) sur le podium du jour.

Credit Suisse (+2,5%) et UBS (+2,0%) pointent aussi aux avant-postes.

Holcim (+1,9%) a décidé de suspendre ses investissements en capital en Russie, tout en continuant ses activités dans ce pays où il compte environ 1000 collaborateurs et collaboratrices. Par ailleurs, la cour d'appel de Paris examinera de nouveau le 24 mars la possible "complicité de crimes contre l'humanité" du groupe cimentier français Lafarge dans l'enquête sur ses activités en Syrie jusqu'en 2014.

Sur le marché élargi, le producteur de puces et capteurs de communication et de géolocalisation U-blox (+22,6%) a retrouvé les chiffres noirs en 2021, avec un bénéfice net de 15,4 millions de francs suisses, contre une perte de 64,6 millions en 2020. Le conseil d'administration proposera le paiement d'un dividende de 1,30 franc, alors que les actionnaires étaient restés bredouilles au titre de l'exercice 2020.

Mobilezone (+13,0%) a fortement amélioré sa rentabilité l'an dernier. Le distributeur zurichois d'abonnements et d'accessoires de téléphonie mobile a vu son bénéfice net augmenter de plus de la moitié (+64,3%) à 56,7 millions de francs suisses, un niveau inédit. Du coup, les actionnaires recevront un dividende de 84 centimes par action contre 54 centimes pour 2020.

Le fabricant de machines-outils Mikron (+8,8%) a bouclé son exercice sur un bénéfice de 17 millions de francs suisses après une perte de 22,1 millions un an plus tôt. Le conseil d'administration proposera un dividende de 24 centimes par action, contre rien pour 2020. La direction est confiante pour 2022.

One Swiss Bank (stable) a plongé dans les chiffres rouges l'année dernière, en raison des coûts engendrés par la fusion avec Banque Profil de Gestion. La performance et la rentabilité opérationnelle ont par contre été au rendez-vous.

Medacta (-4,7%) proposera pour la première fois de verser un dividende de 54 centimes par action depuis son entrée en Bourse en 2019. L'exercice 2021 a été convaincant, avec un bénéfice net en hausse de 40% à 51,5 millions de francs suisses.

rp/fr