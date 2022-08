Bourse Zurich: des premiers échanges dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de mercredi en terrain négatif, après une clôture mardi sous les 11'000 points. Les investisseurs restent prudents avant la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole aux Etats-Unis. En Suisse, la saison des résultats semestriels animait quelque peu le marché élargi.

"Les faibles données économiques aux Etats-Unis ont montré que les constructions de nouvelles maisons et l'activité commerciale ont ralenti. Le PMI montre que les services sont tombés dans une contraction plus profonde, tandis que la production a perdu plus d'élan qu'attendu", a noté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. "Malheureusement, les données faibles n'ont pas pu ranimer les colombes de la Fed", soit ceux privilégiant la croissance et l'emploi.

En Suisse, le chiffre d'affaires comme les entrées de commandes du secteur de la construction ont augmenté au deuxième trimestre sur un an, a fait savoir la Société Suisse des Entrepreneurs, qui alerte sur le fait que les prix des matériaux ont augmenté plus vite que l'activité.

A 9h10, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,05% à 10'928,65 points alors que le Swiss Leader Index (SLI) reculait de 0,07% à 1674,09 points. L'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) cédait 0,06% à 14'114,10 points. Sur l'ensemble des valeurs vedettes, huit avançaient et 22 perdaient du terrain.

Le géant du luxe Richemont (+1,4%) a annoncé l'abandon de la majorité de ses parts dans YNAP au profit du spécialiste de la vente en ligne d'articles de luxe britannique Farfetch. Une décision saluée par les analystes. Le correctif de valeur est devisé à 2,7 milliards d'euros par le genevois. Son homologue Swatch Group gagnait 0,3%.

Nestlé (+0,2%) prenait la tête des trois poids lourds devant Novartis (-0,1%) et Roche (-0,2%).

Sonova était bon dernier (-2,4%).

Sur le marché élargi, la société d'investissements dans l'hôtellerie et les cliniques Aevis Victoria (+3,8%) a rendu une copie solide.

La société immobilière SF Urban Properties (+1,6%) a vu son résultat net et ses recettes locatives progresser au cours des six premiers mois.

La société immobilière Allreal (+1,0%) a dépassé les attentes du marché au premier semestre au niveau du bénéfice net.

La Liechtensteinische Landesbank (-0,2%) a vu son bénéfice net semestriel progresser.

Dätwyler perdait 1,4%. Le groupe uranais a affiché une solide croissance au cours des six premiers mois mais a vu son bénéfice fondre de près d'un quart.

Sensirion s'enfonçait de 4,8%. Le fabricant zurichois a amélioré ses résultats semestriels mais se montre prudent pour le reste de l'année.

ck/rq/ol