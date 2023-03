Bourse Zurich: direction indécise dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse a timidement débuté la séance de mardi, après une clôture en rouge vif lundi. L'onde de choc déclenchée par la faillite de la banque californienne Silicon Valley Bank (SVB) se faisait encore sentir. Les investisseurs scruteront l'indice des prix à la consommation publié cet après-midi outre-Atlantique.

La crise liées à la SVB a l'air en théorie d'être derrière nous, note Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, mais la Fed va réfléchir à deux fois à ce qu'elle fera lors de sa réunion de la semaine prochaine. D'autant que les estimations ont été bousculées, avec un peu plus de 70% de chance qu'il y ait une hausse de 25 points de base le mois prochain et un peu moins de 30% de chance qu'il n'y en ait pas.

Jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne (BCE) de s'épancher sur sa politique monétaire en zone euro.

En Suisse, l'indice des prix à la production et à l'importation a reculé en février de 0,2% sur un mois, mais sur un an, les prix de l'offre totale ont augmenté de 2,7%, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'actualité des entreprises en Suisse était fournie, mais avec des sociétés de second rang.

Vers 9h15, le SMI oscillait autour de la ligne de flottaison, à -0,02% à 10'627,81 points. Le Swiss Leader Index (SLI) lâchait 0,01% à 1684,12 points et le Swiss Performance Index (SPI) gagnait 0,09% à 13'842,88 points. Quinze valeurs progressaient, deux stagnaient (Swisscom et VAT) et 13 reculaient.

Credit Suisse s'enfonçait de 3,1%. La banque, qui continue de lutter contre les sorties de liquidités, a moins rémunéré sa direction en 2022. La banque aux deux voiles veut reconduire la totalité de son conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale.

UBS reculait de 1,4% et Julius Bär de 1%. Les poids lourds défensifs Novartis et Nestlé se délestaient de 0,2% quand le bon Roche se situait tout juste dans le vert.

Givaudan (+1,4%) dominait les échanges.

Sur le marché élargi, Tecan grimpait de 6,5%. L'équipementier de laboratoires a dépassé le milliard de francs suisses de recettes et relève son dividende.

BKW gagnait 2%. L'énergéticien bernois a vu son bénéfice net s'apprécier fortement en 2022, porté par les prix de l'électricité, ce qui lui permettra de choyer ses actionnaires.

Flughafen Zürich grappillait 0,2%. L'opérateur du tarmac de Kloten est repassé dans les chiffres noirs en 2022, avec un bénéfice de 207 millions de francs suisses, après une perte nette de 10 millions en 2021.

Vetropack s'emballait de 1,5%, SF Urban Properties de 1,1%, tandis que Newron perdait 4,9%, Komax s'enfonçait de 7,6% et Polypeptide de 18,8%.

