Bourse Zurich: dopés par l'inflation US, les indices faiblissent sur la fin

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi. Après un bref passage au rouge en milieu de matinée, le SMI s'est redressé et il a encore nettement accentué ses gains après la publication des chiffres de l'inflation américaine en novembre, franchissant la barre des 11'200 points. Il n'a cependant pas été en mesure de se maintenir au-dessus de ce niveau.

A New York, Wall Street fléchissait aussi par rapport à la forte hausse du début de séance. Les investisseurs ont applaudi le ralentissement de l'inflation américaine, même si cela ne devrait pas changer les projets de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont le comité monétaire a entamé sa traditionnelle réunion de deux jours.

L'inflation américaine a ralenti plus qu'attendu à 7,1% sur un an, contre 7,7% en octobre et alors que les analystes l'attendaient à 7,3%. C'est le plus faible renchérissement depuis décembre 2021.

"L'inflation ralentit et la Fed devrait être convaincue de tempérer le rythme de ses hausses de taux et peut-être de plafonner le taux terminal à un niveau plus bas", a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.com.

Presque 80% des opérateurs, contre 73% la veille, misaient sur un relèvement des taux d'intérêt au jour le jour d'un demi-point de pourcentage mercredi contre trois quarts de point les quatre fois précédentes, selon les calculs de CME Group sur les marchés à terme. Cela devrait porter ces taux sur les fonds fédéraux à un niveau entre 4,25% et 4,50%.

En Suisse, la croissance de l'économie est attendue en recul l'année prochaine, à l'image de ce qui va se passer dans le monde. Grâce à une consommation intérieure solide, le scénario d'une récession reste faible. Quant à l'inflation, elle continuera de peser sur les dépenses. Telles sont les conclusions à la fois du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) et du Moniteur de Credit Suisse.

Les experts de Credit Suisse tablent sur une croissance de 1,0% en 2023, ceux du Seco ont abaissé leurs prévisions à +0,7%, contre +0,8% jusque-là. C'est bien moins qu'en 2022, le Credit Suisse prévoyant pour cette année un taux de croissance de 2,0% cette année, contre +2,1% pour le Seco.

Le SMI a terminé en hausse de 0,93% à 11'136,62 points, avec un plus haut à 11'223,47 et un plus bas à 11'014,16. Le SLI a gagné 1,22% à 1708,04 points et le SPI 0,94% à 14'206,52 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Credit Suisse et Zurich (chacun -0,6%) et Novartis (-0,2%) sont les seuls perdants du jour.

Les deux autres bancaires UBS (+3,0%) et Julius Bär (+2,1%) ont surperformé l'indice.

Novartis a obtenu le feu vert de la Commission européenne pour le Pluvicto dans le cadre du traitement d'une certaine forme de cancer de la prostate. Cette homologation est valable dans les 27 pays de l'Union européenne ainsi que l'Islande, la Norvège, l'Irlande du Nord et le Liechtenstein.

Nestlé (+0,05%) a fini proche de l'équilibre, alors que Roche (+1,4%) a légèrement surperformé.

Le géant de Vevey et son partenaire néo-zélandais Fonterra ont annoncé lundi soir la vente de leurs parts dans la coentreprise brésilienne Dairy Partners Americas (DPA) au groupe français Lactalis. L'opération est soumise à l'approbation des autorités concernées et devrait être finalisée mi-2023.

Le glofitamab, médicament de Genentech, filiale américaine de Roche, induit un taux de réponse élevé et durable chez les personnes atteintes d'un lymphome diffus à grandes cellules B, lourd et déjà traité, selon de nouvelles données présentées la veille au soir.

La volatile AMS Osram (+5,2%) précède VAT (+5,1%) et Temenos (+4,0%) sur le podium du jour.

Temenos a annoncé l'extension de sa collaboration avec "un institut financier américain de premier plan". Le communiqué ne révèle ni le nom du client, ni les contours financiers de l'opération. Par ailleurs, Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours et confirmé "underweight". L'analyste Adam Wood a souligné que l'avertissement sur résultats du 3ème trimestre et l'abaissement des objectifs montrent une grande incertitude quant aux perspectives de croissance en 2023, en particulier dans un contexte macroéconomique affaibli.

Du côté du marché élargi, l'équipementier automobile Autoneum (stable) aura un nouveau directeur général (CEO) à compter du 27 mars 2023 en la personne de Eelco Spoelder. Ce dernier succédera alors à Matthias Holzammer, qui a décidé de se retirer pour des "raisons familiales", mais restera au service de l'entreprise jusqu'à fin juin.

Polypeptide (+1,8%) a profité d'une hausse de la recommandation de titre par UBS à "neutral" de "sell", avec un léger abaissement de l'objectif de cours. L'analyste a notamment abaissé ses prévisions de bénéfice par action de 18% en moyenne pour les exercices 2023 et 2024, afin de prendre en compte des difficultés annoncées par l'entreprise au niveau du 4e trimestre et qui l'ont amenée à abaisser ses objectifs pour 2022.

