Bourse Zurich: du bon pied pour entamer la dernière semaine de l'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert lundi. Après quelques hésitations en matinée, le SMI s'est mis à évoluer plutôt latéralement un peu plus d'une vingtaine de points sous la barre des 10'900 points, avant de fléchir à nouveau quelque peu en fin d'après-midi. Le front des nouvelles est resté peu animé en ce début de dernière semaine de l'année et alors que bien des investisseurs sont en vacances.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée.

"Le flot de nouvelles est mince comme on peut s'y attendre" pendant cette trêve des confiseurs, a relevé Patrick O'Hare de Briefing.com. Le traditionnel "Santa Claus Rally" ou rebond du Père Noël qui survient généralement à Wall Street cinq jours avant Noël et deux jours après, paraissait hors d'atteinte cette année.

"C'est une période de l'année traditionnellement positive alors que les investisseurs profitent du peu de volume d'échanges pour faire la chasse aux bonnes affaires", a rappelé l'analyste.

Malgré le peu d'action dans le cadre d'une semaine quasi déserte en matière d'indicateurs économiques, "il y a un peu d'effervescence sur le marché en raison d'une nouvelle décision de la Chine de prendre ses distances avec la politique de tolérance zéro vis-à-vis du Covid-19, si préjudiciable à l'économie", a encore indiqué M. O'Hare.

Le SMI a terminé en hausse de 0,32% à 10'829,22 point, avec un plus haut à 10'876,38 et un plus bas à 10'817,48. Le SLI a gagné 0,39% à 1654,03 points et le SPI 0,30% à 13'857,54 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé et 5 reculé.

La volatile AMS Osram (-1,6%) a fini lanterne rouge, derrière Lonza et Roche (chacun -0,4%), Sonova (-0,3%) et Alcon (-0,2%).

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,1%) et Nestlé (+0,3%) ont sous-performé l'indice.

Les valeurs du luxe Richemont (+3,3%) et Swatch (+2,7%) précèdent ABB (+1,2%) sur le podium du jour.

La branche du luxe a bénéficié de l'annonce par les autorités chinoises de l'assouplissement des mesures sanitaires. La Chine mettra fin le 8 janvier aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays, dernier vestige de sa stricte politique sanitaire du "zéro Covid" qui isolait le pays depuis près de trois ans.

Aux bancaires, Credit Suisse (+0,1%) s'est redressé sur la fin. UBS (+0,5%) et Julius Bär (+0,7%) ont gagné un peu de terrain.

Sur le marché élargi, le spécialiste des produits structurés Leonteq (-5,4%) a conclu un accord devant le Tribunal de commerce anglais dans le cadre d'une procédure civile engagée par des sociétés du groupe Old Mutual. Le groupe zurichois anticipe par ailleurs pour 2022 un bénéfice consolidé "du même acabit que le précédent", à savoir 155,7 millions de francs suisses - ou 8,47 francs suisses exprimé par action (BPA) - alors qu'il espérait jusqu'ici dépasser sa performance de 2021.

Relief Therapeutics (-1,0%) et son partenaire américain Acer ont obtenu le feu vert de l'Agence américaine des médicaments (FDA) pour la commercialisation de leur médicament Olpruva destiné à certains patients souffrant du déficit du cycle de l'urée.

Montana Aerospace (+2,6%) a annoncé la cession, pour un montant non divulgué, de sa participation majoritaire dans Alpine Metal Tech (AMT) et ses filiales, sises en Autriche et spécialisées dans la fabrication de machines.

L'action GAM (+0,8%) est rentrée dans le rang après avoir été portée par des spéculatifs, selon des courtiers. Le gestionnaire d'actifs en difficulté envisagerait diverses options stratégiques, dont la vente de ses activités, avait affirmé vendredi la chaîne britannique Sky News. Contacté par AWP, un porte-parole de GAM avait refusé de commenter l'information se bornant à répéter: "Nous examinons en permanence les progrès de l'entreprise et nous assurons que notre stratégie est la bonne et qu'elle sert les intérêts de toutes nos parties prenantes".

