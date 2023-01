Bourse Zurich: du bon pied pour la première séance de l'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sa première séance de l'année sur une note positive. Le SMI a même dépassé de quelques encablures la barre des 11'000 points à son plus haut du jour, pour finir un peu sous ce niveau symbolique. Les investisseurs ont semblé vouloir oublier une année 2022 désastreuse. Le front des nouvelles est resté clairsemé.

A New York, Wall Street avait viré légèrement au rouge en matinée.

"Espérons que 2022 soit bien révolue pour la Bourse qui a connu sa pire année depuis 2008; comme pour le marché obligataire", a souhaité Patrick O'Hare de Briefing.com. "Pour l'instant, les choses semblent mieux, sans vraiment de raisons de fond", a-t-il jugé, mais il notait mardi "une activité motivée par la chasse aux bonnes affaires".

Pour Art Hogan, 2023 risque encore d'être "cahoteuse, au moins les premiers mois". L'analyste de B. Riley Wealth Management estime que "des tendances économiques plus faibles vont se manifester" pour aboutir à une légère récession.

"Nous pensons que la Fed surestime la durée potentielle de l'inflation et sous-estime la force sous-jacente de l'économie" ce qui risque de conduire, selon lui, à une politique monétaire trop sévère qui va restreindre l'activité économique.

Cette semaine, les investisseurs vont guetter les minutes de la dernière réunion monétaire de la banque centrale américaine (Fed) qui seront publiées mercredi et surtout les chiffres officiels du marché du travail pour décembre vendredi.

Sur le front macroéconomique helvétique, l'industrie se maintient en forme, reflet de la vigueur du marché du travail. Le secteur des services est par contre à la peine, glissant sous le seuil de croissance. L'indice PMI des directeurs d'achat de l'industrie a augmenté en décembre de 0,2 point sur un mois, s'établissant à 54,1 points. Sur un an, la baisse atteint cependant 10,1 points. L'indice des services s'est lui fixé à 48,4 points, en recul de 5,1 points sur un mois et en chute de 11,5 points sur un an.

Le SMI a terminé en hausse de 2,32% à 10'978,64 points, avec un plus haut à 11'004,46 et un plus bas à 10'822,76. Le SLI a gagné 2,48% à 1681,07 points et le SPI 2,25% à 14'044,32 points. Les 30 valeurs vedettes ont terminé dans le vert.

La volatile AMS Osram (+7,5%) a terminé sur la plus haute marche du podium. Selon des courtiers, l'action de l'autrichien a bénéficié d'informations positives sur la production des produits d'Apple en Chine.

Les valeurs du luxe Richemont (+6,2%) et Swatch (+5,4%) complètent le trio gagnant du jour.

Malmenée en fin d'année écoulée, l'action Credit Suisse (+4,9% à 2,90 francs suisses) tente de se redresser, tout en restant encore sous la barre des 3 francs suisses.

UBS (+3,5%) a également terminé dans le haut du tableau alors que Julius Bär (+2,8%) a également surperformé l'indice.

Les poids lourds Novartis (+2,7%), Nestlé (+1,7%, 3ème moins bonne performance du jour avec Givaudan, SGS et Sonova) et Roche (+1,1%, moins bonne performance du jour) ont terminé dans la seconde moitié du classement.

JPMorgan a rétrogradé Roche à "underweight" de "neutral" et abaissé l'objectif de cours. L'analyste doute notamment que les informations attendues sur le portefeuille de produits en développement fassent une réelle différence en ce début d'année.

Ce même JPMorgan a en revanche remonté à "neutral" de "underweight" la recommandation pour Novartis et augmenté l'objectif de cours. L'analyste voit notamment du potentiel pour les thérapies contre le cancer Kisqali et Iptacopan. Les perspectives 2023 devraient soutenir les attentes du consensus.

Derrière Roche, Zurich (+1,6%) fait aussi partie des "mauvais" élèves du jour.

Sur le marché élargi, le fournisseur de l'industrie solaire Meyer Burger (+2,4%) a réussi à étoffer ses capacités de production, conformément à ses objectifs pour 2022. L'entreprise thounoise profite également d'une meilleure efficience.

Ypsomed (+2,7%) a confirmé la cession de DiaExpert au néerlandais Mediq, pour un montant resté secret. La société de Berthoud compte se concentrer sur "le développement, la fabrication et la distribution de ses propres produits de technologie médicale", destinés aux patients souffrant de maladies chroniques.

Le laboratoire italien Newron (+16,5%), coté à Zurich, a revendiqué de nouveaux résultats cliniques intermédiaires prometteurs pour son traitement expérimental contre la schizophrénie, l'événamide.

