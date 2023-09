Zurich (awp) - La Bourse suisse se maintenait sur une pente ascendante mercredi en fin de matinée, toujours mue par un regain de forme des titres Roche et malgré un accès de faiblesse marqué de Nestlé. La place zurichoise suivait le mouvement d'ensemble de ses principales homologues sur le Vieux Continent.

"La plupart des indices boursiers se sont négociés en légère hausse en Europe mercredi, à la suite d'un rebond des marchés asiatiques dans la nuit, alors que la tendance baissière prend une pause", note Pierre Veyret, analyste chez Activtrades

Sur le plan des nouvelles conjoncturelles, le KOF a raboté ses attentes de croissance pour l'année en cours et la suivante, quand le nouvel indice UBS-CFA pointe vers une stabilisation des perspectives conjoncturelles.

Les observateurs à l'affût d'indications sur la santé économique des Etats-Unis pourront se pencher dans l'après-midi sur les commandes de biens durables au pays de l'oncle Sam, puis sur les stocks de pétrole brut.

A 11h12, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,46% à 11'001,53%, s'attaquant désormais à la barre symbolique des 11'000 points. Le Swiss Leader Index (SLI) moissonnait 0,52% à 1718,07 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,33% à 14'396,90 points.

Sur les trente principales valorisations, 21 progressaient, trois hésitaient encore et les six derniers reculaient.

Derrière le géant de la souris Logitech (+3,6%) , dopé par un commentaire d'analyste, et l'équipementier de pompes à vide VAT Group (+3,1%), le bon de jouissance Roche (+2,1%) apportait à lui seul plus de 35 points à l'indice phare de la place zurichoise. La porteur du béhémoth pharmaceutique (+1,7%) accentuait encore l'effet Roche sur le SLI.

Novartis faisait partie des indécis, sans indications particulières et à une semaine tout pile de l'autonomisation de sa filiale génériques et biosimilaires Sandoz.

Sur le marché élargi, l'assureur Helvetia (+0,6%) a bouclé les six premiers mois de l'année sur un bénéfice net de plus d'un quart de milliard de francs suisses. Le laboratoire transalpin domicilié en Irlande et coté sur SIX Cosmo (+3,4) a confié la distribution de son Winlevi en Europe et en Afrique du sud à l'indien Glenmark.

Obseva (+13,3%) a abrégé l'attente des observateurs en publiant dès ce matin une performance semestrielle agendée à l'issue de la séance boursière. Le laboratoire plan-les-ouatien en difficulté ne dispose pas de suffisamment de liquidités pour boucler l'année en cours.

