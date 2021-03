Bourse Zurich: embellie sur un large front, craintes inflationnistes dissipées

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied, après avoir bouclé la séance de vendredi dans le rouge vif. Ce jour-là, Wall Street a clôturé en ordre dispersé et sans conviction, ne sachant toujours pas à quel saint se vouer, entre espoirs liés aux campagnes de vaccination et nervosité induite par les craintes inflationnistes.

"Si on observe les anticipations de hausses de taux d'intérêt directeurs aux États-Unis, on constate que le consensus s'attend maintenant à une hausse de 25 points de base d'ici mars 2023" et 4 hausses entre 2023 et 2024, ce qui est neuf mois plus tôt que les estimations formulées par la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre dernier, rappelle John Plassard, de Mirabaud Banque.

Au chapitre macroéconomique, l'activité manufacturière en Chine a connu en février son plus faible rythme de croissance en neuf mois.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'offrait 1,38% à 10'667,68 points, le Swiss Leader Index (SLI) 1,50% à 1725,33 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 1,28% à 13'302,28 points. A une exception près, les 30 plus importantes cotations pointaient dans le vert.

Logitech (+2,7%), dopé par les effets de la crise sanitaire, a une nouvelle fois relevé ses objectifs annuels et levé le voile sur ses ambitions pour le prochain exercice. Pour 2020/21, le groupe valdo-californien table désormais une croissance des ventes de 63%, contre 57-60% jusqu'ici.

Julius Bär (+1,7%) a mis un terme à un programme de rachat d'actions lancé en novembre 2019 et suspendu à la demande de la Finma en raison des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19. La banque zurichoise, qui a racheté quelque 2,59 millions d'actions pour un volume total de 113 millions de francs suisses, a annoncé dans la foulée le début d'un nouveau programme pour 450 millions de francs suisses.

Roche (+0,6%) a annoncé vendredi soir avoir reçu le feu vert des autorités allemandes pour la commercialisation d'un test de dépistage du Sars-COV-2, distribué en pharmacie et à faire soi-même. Les deux autres poids lourds Novartis (+1,4%) et Nestlé (+1,3%) évoluaient en phase avec le marché.

Stifel gratifie désormais la porteur Swatch (+3,6%) d'une recommandation d'achat, alors que Deutsche Bank a rétrogradé la sienne pour la porteur AMS (-0,3%)

Après la publication de ses résultats vendredi, Lafargeholcim (+1,9%) a vu son objectif de cours relevé par Credit Suisse et Morgan Stanley, mais raboté par DZ Bank.

Credit Suisse a revu à la baisse son objectif de cours pour Swiss Re (+1,4%). L'analyste met en exergue que pour le quatrième exercice d'affilée, le réassureur zurichois n'est pas en mesure de couvrir la rémunération de ses actionnaires, maintenue stable pour 2020.

buc/ck/jh