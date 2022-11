Bourse Zurich: en baisse après la chute de missiles en Pologne

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert juste en dessous de l'équilibre mercredi, avant de partir sur la pente descendante, dans un contexte de résurgence des tensions politiques après la chute de deux missiles en Pologne. Ce pays étant membre de l'Otan, cet événement a ravivé les risques d'un embrasement et agite les chancelleries, même si pour l'heure celles-ci appellent au calme. Le président américain Joe Biden a ainsi déclaré qu'il était "peu probable" que le missile ait été tiré depuis la Russie.

Les principaux indices américains ont fini en hausse hier soir dans le sillage de la publication de prix à la production en dessous des attentes qui laissent entendre que l'inflation serait en décélération et que la Fed pourrait être moins agressive, relève John Plassard, de Mirabaud Banque.

Aux Etats-Unis, les résultats des élections de mi-mandat prennent forme et nous nous acheminons vers une situation avec une Chambre des représentants contrôlée par les républicains contre un Sénat démocrate. Cela signifie que les Républicains bloqueront probablement les paquets de dépenses des démocrates, et que Joe Biden ne pourra pas taxer les compagnies pétrolières et gazières comme il le projetait, résume Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

En Grande-Bretagne, l'inflation a encore accéléré en octobre, à 11,1% sur un an, au plus haut en plus de 40 ans, propulsée surtout par la hausse des factures d'énergie.

Cet après-midi, ce sont les ventes au détail et la production industrielle en octobre aux États-Unis qui seront à l'honneur.

A 9h14, l'indice SMI reculait de 0,42% à 10'979,69 points. Le SLI perdait 0,55% à 1706,54 points et le SPI 0,35% à 14'074,81 points.

Sur les 30 titres du SLI, seuls trois prenaient de l'altitude, contre 27 qui cédaient du terrain.

Les trois gagnants étaient dans l'ordre Alcon (+2,4%), Ams-Osram (+0,2%) et Nestlé (+0,1%). Alcon a vu son chiffre d'affaires progresser légèrement au troisième trimestre, alors que la rentabilité a été quelque peu ralentie par les investissements dans la recherche et le développement.

A l'opposé, SGS (-5,0%) tenait la lanterne rouge, bien loin derrière tous les autres. Le groupe a indiqué en préambule de sa journée des investisseurs s'attendre à boucler l'année sur un chiffre d'affaires situé dans le haut de la fourchette de croissance à un chiffre visée, alors que sa performance opérationnelle devrait se situer à un niveau similaire à celui de l'année précédente, hors effets de change, ce qui a déçu les marchés.

Credit Suisse (-1,7%) était avant-dernier. La banque aurait vendu plus qu'une "partie substantielle" de ses activités de titrisation à Apollo Global Management. Selon une dépêche de Bloomberg citant des sources "bien informées", la société d'investissement new-yorkaise aurait également acheté la filiale Sector Financial Inc.

Les poids lourds pharmaceutiques Novartis et Roche cédaient respectivement 0,8% et 0,6%.

En voie d'atteindre ses objectifs sur le cycle s'achevant cette année, Zurich Insurance (-0,3%) veut encore accélérer sa croissance ces trois prochaines années. A l'horizon 2025, l'assureur entend afficher une progression de son bénéfice par action de 8% par an sur une base organique, contre 5% pour la période en cours.

Sur le marché élargi, Idorsia (-0,3%) a conclu un accord de licence exclusif avec Simcere Pharmaceutical pour le médicament daridorexant en Chine. Le groupe d'Allschwil recevra notamment un paiement initial de 30 millions de dollars et un autre montant de 20 millions à la suite du feu vert des autorités médicales. Des commissions sur les ventes sont également prévues.

Ypsomed (+6,0%) a dégagé sur les six premiers mois de son exercice décalé 2022/23 - soit d'avril à fin septembre - un bénéfice net de 15,2 millions de francs suisses, multiplié par plus de deux sur un an. La firme de Berthoud confirme dans la foulée ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Galenica (-0,3%) veut se renforcer dans le cannabis à usage médical. Pour ce faire, il reprend la pharmacie Bahnhof Apotheke Langnau dans le canton de Berne, qui est, avec sa marque Cannaplant, le principal fournisseur de formules pour les préparations médicales à base de cannabis en Suisse.

Comet (-4,1%) a raboté ses objectifs annuels. En préambule de sa journée des investisseurs, le groupe de Flamatt a indiqué désormais s'attendre à réaliser une performance dans le bas de la fourchette visée pour 2022. Les perspectives à plus long terme, en revanche, restent inchangées.

