Bourse Zurich: en baisse avant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse entamait la séance de mercredi en repli, les investisseurs retenant leur souffle avant la conférence de presse du président de la Banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, marquant la fin d'une réunion de deux jours.

Wall Street a terminé mardi sur une légère hausse, les détenteurs de capitaux préférant miser sur la prudence.

A l'issue d'une réunion de deux jours, le Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) doit annoncer une hausse d'un demi-point de pourcentage, la première de cette ampleur depuis mai 2000, afin d'essayer de juguler l'inflation galopante aux Etats-Unis.

En mars, la Fed avait commencé à relever ses taux, pour la première fois depuis 2018. Mais elle avait agi avec prudence en les portant dans une fourchette comprise entre 0,25 et 0,50%, soit une hausse de 0,25 point de pourcentage.

Elle avait toutefois signalé sa volonté de procéder à six autres hausses cette année, soit autant que de réunions d'ici à fin 2022.

"La grande question sera la vitesse à laquelle la Fed réduira son bilan et le niveau des autres hausses de taux à venir, avec le potentiel d'une autre progression de 50 points de base en juin", fait remarquer Michael Hewson de CMC Markets.

L'actualité macroéconomique sera également animée par la publication des ventes au détail dans la zone euro pour mars et le rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour avril aux Etats-Unis.

A 9h20, le SMI cédait 0,56% à 11'936,56 points, le SLI 0,59% à 1845,31 points, le SPI 0,52% à 15'348,43 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, cinq progressaient tandis que le reste cédait du terrain.

Après avoir été malmené la veille après la publication de ses résultats, Logitech (+1,6%) avait la faveur des investisseurs. Kühne+Nagel (+1%) et Adecco (+0,6%) occupaient respectivement la deuxième et troisième place du podium.

Credit Suisse (+0,3%) et Holcim (+0,2%) arrivaient également à tirer leur épingle du jeu.

Lanterne rouge, Geberit (-2,3%) a pourtant enregistré de meilleures ventes qu'attendu au premier trimestre. Le groupe saint-gallois explique avoir pu compenser en partie les hausses des coûts. Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires consolidé a crû de 7,8% à 980 millions de francs suisses.

Novartis (-0,4%) a obtenu de la Commission européenne une extension d'indication pour le Kymriah (tisagenlecleucel), contre le lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire chez des patients adultes déjà lourdement traités.

Les autres poids lourds Nestlé (-0,9%) et Roche (-1,1%) pesaient aussi sur l'indice vedette.

Les autres bancaires UBS (-0,4%) et Julius Bär (-0,4%) n'en menaient pas large non plus.

Le réseau internet de Swisscom (-0,4%) a subi une panne mardi en fin de soirée dans toute la Suisse. L'interruption a duré environ une demi-heure et les numéros d'urgence n'ont pas été affectés.

