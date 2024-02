Zurich (awp) - La Bourse suisse est restée ancrée dans le rouge durant toute presque toute la séance de mardi avant de remonter autour de l'équilibre en seconde partie d'après-midi pour finir un peu au-dessous. Le SMI a évolué en dents de scie, freiné par ses poids lourds Novartis et Nestlé.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, en position d'attente après de nouvelles données économiques.

Le moral des ménages américains s'est détérioré à 106,7 contre 110,9 points au lieu de 115 attendus, une mauvaise surprise. Autre signe négatif, les commandes de biens durables ont chuté plus qu'attendu en janvier, plombées par le secteur des transports. Elles ont baissé de 6,1% au lieu de -5% attendus.

Le SMI a terminé en repli de 0,11% 11'440,45 points, avec un plus bas à 11'410,28 et un plus haut à 11'466,95. Le SLI a cédé 0,16% à 1860,90 points et le SPI 0,14% à 14'901,70 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont reculé et 12 avancé.

Straumann (-2,2%), Sonova (-2,1%) et Givaudan (-1,8%) sont les plus gros perdants du jour.

Le fabricant bâlois d'implants dentaires a vu son résultat d'exploitation Ebit chuter de 23,2% à 411 millions l'an dernier pour une marge afférente en repli de 6,1 points à 17,0%. Le bénéfice net a été divisé par deux à 247 millions. Malgré cela, les actionnaires vont pouvoir profiter d'un dividende relevé à 0,85 franc par titre, contre 0,80 franc versé pour 2022.

Swiss Re (-0,8%) fait aussi partie des perdants, alors que son concurrent allemand Munich Re a annoncé un bénéfice net pour 2023 dépassant ses attentes et va nettement relever le dividende.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,8%) et Nestlé (-0,7%) ont pesé sur l'indice, alors que Roche (bon +1,2%, porteur +0,3%) l'a soutenu, le bon prenant la médaille de bronze du jour.

La Banque royale du Canada (RBC) a relevé la recommandation pour l'action du géant veveysan à "sector perform" de "underperform", tout en abaissant légèrement l'objectif de cours. Berenberg a réduit l'objectif de cours et confirmé "buy" après les récents chiffres annuels. L'analyste de RBC n'a pas été surpris par les résultats de 2023 et les prévisions pour l'exercice en cours, mais par la violence de la réaction du cours de l'action le jour de la présentation des chiffres. Une croissance organique du chiffre d'affaires de 4,0% est la nouvelle normalité, selon cet.

SIG Group (+2,4%) et Swatch (+1,3%) ont pris respectivement la médaille d'or et celle d'argent.

Le fabricant schaffhousois d'emballages alimentaires a vu son bénéfice net bondir à 243,2 millions d'euros (232,1 millions de francs suisses), contre 37,8 millions l'année précédente. Le résultat d'exploitation Ebitda atteint de 861,3 millions, contre 481,5 millions. Le groupe proposera à ses actionnaires un dividende de 48 centimes par action, contre 47 centimes au titre de 2022.

Sur le marché élargi, un important changement pourrait intervenir au sein de l'actionnariat d'APG SGA (+2,0). Le géant français JCDecaux et la société de participations genevoise Pargesa, via son unité Pargesa Asset Management, qui figurent au rang des gros actionnaires du groupe d'affichage établi à Genève, ont signé un accord quant à un potentiel désengagement coordonné.

L'équipementier de la construction Arbonia (+21,5%) a reçu plusieurs offres non sollicitées pour sa division Climate qu'il a accepté d'étudier. Le groupe thurgovien a par ailleurs glissé dans les chiffres rouges au terme d'une année 2023 difficile pour le secteur.

Le gestionnaire d'actifs Bellevue Group (+0,6%) a vu ses résultats reculer l'année dernière et a subi d'importants reflux d'argent nouveau. La direction se dit néanmoins "prudemment optimiste" pour 2024 et les actionnaires profiteront d'un dividende de 1,15 franc par action, raboté par rapport aux 2,0 francs suisses versés au titre de 2022.

DKSH (-0,5%) étend son accord avec le fabricant d'arômes et parfums DSM-Firmenich à la Birmanie et au Vietnam. Jusqu'à présent, le partenariat concernait le Cambodge, le Laos et les Philippines.

La société immobilière Intershop (+1,6%) a enregistré un bénéfice net en baisse au cours de son exercice 2023. Les actionnaires se verront proposer un dividende ordinaire de 27,50 francs suisses par action, contre 25 francs suisses l'année dernière.

La société immobilière zougoise PSP (+1,2%) a vu son bénéfice net faiblir en 2023, plombé par les revalorisations. Les actionnaires se verront cependant proposer un dividende relevé à 3,85 francs suisses, contre 3,80 francs suisses un an plus tôt.

Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail (+1,9%) a remporté une commande de 33 nouvelles locomotives de la société nationale des chemins de fer néo-zélandais Kiwirail.

rp/jh